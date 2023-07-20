【DSE放榜】不靠補習靠自律成探花 福中STEM尖子：上課專心價值大於補習

▲ 福建中學莊藝俊憑5科5**及1科5*的佳績，成為今年探花之一。

2023年DSE已於7月19日放榜，今年有4名狀元，17人考獲6科5**成為榜眼，另有35人考獲5科5**成為探花，位於觀塘區的直資中學福建中學莊藝俊同學，憑5科5**及1科5*的佳績成為今年探花之一。莊藝俊DSE成績亮麗，他更是機械人研發的狂熱者，從小學開始在比賽中獲獎無數，他計劃入讀香港科技大學工程系，日後從事科技行業或走學術研究的道路，追尋自己的IT夢。

莊藝俊分別在英文、數學、物理、數學延伸部分M2，以及自修的資訊及通訊科技考獲5**的佳績，化學科也考獲5*。莊同學表示，放榜前預計化學科也能奪5**，雖然最後奪得5*，但整體成績非常滿意，「放榜前夕無失眠，只有少少緊張，化學拎到5*已經好好。」

高中三年遇上疫情，在備考DSE奪取佳績的路上，莊藝俊坦言清楚知道自己的目標及强弱點，靠的是自律學習而不是坊間的補習班，上課時要專心聆聽老師講解尤其重要，「上課時專心聽老師講解，獲得第一手的知識，吸收得更多，價值大於去揾補習老師。」他指，福中的老師十分重視教學，會詳細分享歷届的DSE試卷經驗，並會逐份批改Mock卷再詳細講解答題技巧，

應考DSE做題操卷好重要，更加要理解試卷想考核那些内容，理解後再應用，才能事半功倍。

莊藝俊的理科成績一向相當優秀，中文及通識科相對較弱。他原本預計中文科只有3或4，最後都獲得5的佳績，他感激老師針對自己的中文弱項進行補底輔導，協助自己去理解DSE中文科試卷的考試重點，同學之間濃厚的學習氣氛，也推動他不停去努力改善弱項。

相對於坊間的補習社，老師對自己的了解更充足，知道我的强項及弱項進行輔導。

除了操卷做題外，莊藝俊强調心理狀態更重要。他分享，自己每天溫習的時間不會超過6小時，「如果從起床到睡覺都不停溫習，身體無可能頂得順，我好明確自己的目標並定好計劃，然後完成當日的計劃就夠，知識對考試好重要，但心理更加重要。」當學習感到有壓力，他會暫停溫習去做自己有興趣的事情，例如會鑽研電腦及睇動漫，從中尋找滿足感。

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機械人研發狂熱分子

莊藝俊學習成績優異，他更加是機械人研發的狂熱份子，在大大小小的比賽中獲獎無數。莊藝俊於福建中學附屬學校小四及小五時，已對樂高機械人及編程產生興趣，亦於2016年參加由科學館、康文署及創意動力教育協會主辦的「智能機械由我創2016」與組隊同學獲機械人EV3(小學組)一等獎，升上福中後他繼續在電腦編程方面發光發熱，經常與同學代表學校參加比賽，他也是校內機械人隊隊長。

福建中學附屬學校與福建中學是「龍校」，他指福中最吸引他的地方，是學校無條件投放大量方面stem上讓學生去嘗試，譬如他擔任隊長的機械人隊，即使同學沒有電腦編程的基礎，只要有興趣就可以在中一開始報名參加，老師也花很多時間指導同學，「龍校的優點是在升中銜接時有保障及令人安心，無論是讀傳統名校或福中，讀書最終都是要靠自己。」

莊藝俊的父母是普通工薪階層，他在高中時選擇讀理科，爸媽雖然在知識上難以指導自己，但一直在背後默默支持，無論在物質還是心靈上都給予無條件的支持。最令他感動的是，爸爸媽媽十分尊重他的興趣，「電腦編程有些東西都好貴，但他們會無條件買給我，支持我去追夢。」

他更寄語下届的DSE考生，雖然DSE是一試定生死，但依然有不同的出路，要明確自己的興趣及理想，「操卷溫書重要，應試心態更重要，記得保持平常心。」

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責任編輯︰鄺嫻