【猝死危機】40歲男打完波狂灌1飲品　急性心肌梗塞倒地險猝死

▲ 40歲男打完波狂灌1飲品，急性心肌梗塞倒地險猝死，醫生揭3類人高危。

劇烈運動後可能會誘發猝死。台灣一名40歲男子，在打完籃球後為補充水分，狂灌冰水，未料，他突然臉色發白倒地，緊急送往醫院後竟揭發是急性心肌梗塞，差點猝死。

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台灣外科醫生陳榮堅於個人網站分享案例指，曾遇到一位40歲患者，經過一輪打籃球的劇烈運動後，一下場就狂灌冰水，結果喝完臉色發白，不適倒地，隨即送往急症室治療，揭發患上急性心肌梗塞。

醫生表示，該名患者本身有高血脂問題，惟他本人並不知道。他解釋，運動時身體所有血液會流向四肢，心臟冠狀動脈的部分血液會比平常較少。如果這時候喝冰水，冰水會經過縱隔腔，刺激血管收縮，讓血管原本較窄的人就更易出現心肌梗塞狀況。

他續指，原本患有心血管疾病、高血脂、糖尿病的人士，因身體在應對血管收縮的反應會較差，在面對溫差的急劇改變時就容易造成猝死，因此不適宜在運動後飲冰水。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣