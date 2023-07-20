【武打巨星傳奇】李小龍逝世50周年母校展成績表　畫家作品致敬展+免費睇電影【內附連結】

▲ 李小龍逝世50周年李小龍母校聖芳濟書院展出成績表及在校珍貴照片，另李小龍會亦舉辦畫展向一代巨星致敬。

1973年7月20日，一代傳奇武打巨星李小龍傍晚在家中暈倒，被送入伊利沙白醫院搶救無效，猝然而逝，翌日，全港各大報章均以顯著篇幅報道，而電影《死亡遊戲》亦只拍了過半，驟成李小龍未完成的遺作。

今年是李小龍逝世50周年，香港文化博物館正舉辦多項向李小龍致敬活動，包括「李小龍──經典永續」展覽、放映李小龍主演的電影《細路祥》、《猛龍過江》、《唐山大兄》和《精武門》。

功夫巨星蜚聲國際

李小龍（1940-1973年）以Bruce Lee之名蜚聲國際，破格將中國功夫理念引入美國影視界，至1971年回港拍攝5部電影，成為經典。

他的感染力跨越時間、地域和社會階層，他生前的所思所想，多年來被廣傳、轉化、再現，成為各種流行文化載體如電影、漫畫、動漫、模型等的主題。

香港文化博物館由即日至明年1月1日舉行「李小龍──經典永續」展覽，於館內一樓聚賢廳展出一系列以李小龍為題的流行文化珍藏，包括書刊、紀念郵票、手辦模型等。

精選展品包括電影《猛龍過江》（1973）首映紀念年曆卡、以李小龍截拳道及電影為題材的書刊、李小龍紀念圖集、李小龍矽膠半身像及「李小龍──武藝傳承」套摺等。

▲ 香港文化博物館舉行「李小龍──經典永續」展覽。圖示李小龍半身像。

李小龍電影免費欣賞

日期：7月20日（今日）

播放電影：《猛龍過江》、《唐山大兄》和《精武門》

地點：香港文化博物館一樓劇院

日期：7月22日

時間：2pm

地點：香港文化博物館一樓劇院

播放電影：《細路祥》（1950）。

該片是李小龍於10歲時首次擔任電影主角的作品，別具意義。放映結束後設有座談會，由電影中飾演李小龍妹妹的演員馮素波和資深電影研究者何思穎一起分享《細路祥》的製作背景、主題等，讓觀眾加深了解1950年代香港電影業的發展，同時回顧李小龍的從影之路，側面反映香港戰後社會的精神面貌。劇院將於活動開始前15分鐘開放予觀眾免費入場，名額有限，先到先得，額滿即止。香港文化博物館亦會在YouTube頻道網上直播座談會。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了博物館一樓展示空間的展覽、日營和電影放映外，觀眾亦可到博物館二樓專題展覽館六參觀「平凡•不平凡──李小龍」專題展覽。這個於2021年推出、與李小龍基金會合辦的展覽，展出了約400件珍貴的李小龍文物及相片、大型沉浸式光影展品「我．武．無」及多項互動項目，讓觀眾從電影、武術、個人修為等方面，回顧李小龍的傳奇。此外，觀眾亦可順道參觀 「繼續寵愛•張國榮紀念展」和「無中生有──香港電影美術及服裝造型展」專題展覽，以及「瞧潮香港60+」長期展覽，全部免費入場。

▲ 李小龍 · 光輝50：馬富強作品致敬展（李小龍會fb）

李小龍 · 光輝50：馬富強作品致敬展

至於李小龍會則會舉辦兩項紀念活動。首個活動，是與該會名譽顧問、香港著名創作人馬富強合作，舉行「李小龍 · 光輝50 - 馬富強作品致敬展」。

馬富強以噴畫及電腦繪畫聞名於廣告界，這次畫展是他近20多年來鮮有地再次拾起畫筆。一直以來，他都在觀摩世界各地優秀畫家的作品， 兼收並蓄 ，於今次畫展中作出了許多新嘗試，從色彩到構圖，都顛覆自己過往的手法，展現了他的新思維和實驗性的創作風格。

除了親身到現場參觀外，該會為令全球龍迷都能夠參與，會將「李小龍·光輝50-馬富強作品展」以VR 形式，於2023年7月20日中午12時（香港時間）起可供線上遊覽。而按入上述連結，亦可同時在網上瀏覽曾在2018年舉行的《李小龍 - 動·漫·遊》展覽會。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

李小龍 · 光輝50：馬富強作品致敬展

日期：即日至7月30日

時間：12pm-20pm

地點：大南天梯

地址：香港九龍大南街173號1樓

李小龍母校舉行李小龍展覽會

而紀念活動之二，為該會與李小龍母校聖芳濟書院合作，由即日至7月23日，合辦「李小龍展覽會」，展示大量罕見李小龍不同年代的在校照片，讓參觀者更深入瞭解他的成長故事；為紀念今次活動，並特別製作限量紀念品義賣。免費入場。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

日期：即日至7月23日

時間：10am-5pm

地點：九龍大角咀詩歌舞街45號「聖芳濟書院」

編輯：葉翠華