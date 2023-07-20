【晚吹 - 戀講嘢】港產AV女優與加藤鷹合作　Alice Wong自爆被家暴+前夫嫌棄

▲ 第二位港產AV女優Alice Wong上ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》自爆經歷。

由ERROR成員郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》每集邀請嘉賓分享戀事，最近播出的一集《戀講嘢》邀得第二位港產AV女優Alice Wong上節目，作為單親媽媽的她自爆自身經歷。

最新一集《戀講嘢》以「AV背後的悲歌！家暴X前夫雙重傷害！」為主題，近日跟加藤鷹合作的港產AV女優Alice Wong自爆下海的原因。

【戀講嘢】初戀與有名拳王拍拖一晚親熱8次 連環遭對方「家暴」最嚴重內出血【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

被父親家暴受傷

原來Alice自小已於原生家庭中遇上家暴問題，每當父親情緒不穩時便會出手打她，令她不喜歡回家。

她在17歲時於酒吧認識了當年年約30歲的前夫，對方除了給予她經濟援助外，亦承諾會帶她離開原生家庭。

Alice於二人在拍拖個多月時意外懷孕，之後便奉子成婚，雙雙居住於Alice的家中。

然而，懷孕期間的Alice得悉前夫有揼邪骨和召妓，並指她因懷孕而未能令他解決性需要，更謂只是一個月或一星期六去一次而已。

【戀講嘢】前度炫耀溝女情史 戀愛腦港女決心不再「沉船」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

被前夫嫌棄

Alice又透露試過因為跟前夫吵架而吵醒父母，更因而被父親打頭，前夫目睹過程丫未有阻止令她十分傷心。

成為人母令Alice樣貌及身材走樣，即使她如何努力修身，肚皮仍然很鬆。她又指自己生BB時曾昏迷數天，因而沒法清潔身體以致屁股生瘡及出現黑印，卻被前夫嫌棄。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

下海拍AV

其後，前夫因其公司減薪便著她去上班賺錢，之後更懷疑她跟老闆出軌，主動要求離婚，但為了不想給予贍養費而遲遲未有簽紙。

為了賺取生計，Alice每天工作20小時，既送外賣亦做樓面及售貨員，之後儲了一筆錢再赴台灣邀請喜歡的攝影師為她操刀拍攝寫真，恰巧對方是AV導演並安排她去拍攝AV。

被問及拍攝AV的原因時，Alice坦言：「第一我想做，第二想賺錢，第三係因為前夫。」前夫對Alice的批評令她大感自卑，她更自爆曾患上產後抑鬱並差點輕生，她很想證明給前夫看自己其實很有魅力。

至於會否擔心難以找尋男友，Alice認為對方喜歡自己的話自然會喜歡她的全部，「三上悠亞都可以有真愛！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R