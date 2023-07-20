【離婚風波】洪欣張丹峰重拾恩愛 一家三口歐遊攬實錫鍚「甜」度爆燈
洪欣在今年5月突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」，爆出離婚風波，惟事後洪欣發表致歉信，稱離婚是「情緒化的言論」，並指出與丈夫張丹峰之間的矛盾跟畢瀅無關。
【貌合神離】洪欣張丹峰私下相處實況如陌路人 甜蜜合體直播被指為吸金
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兩公婆勁恩愛
近日洪欣一家三口飛到歐洲旅行，更拍片做紀念，片中張丹峰透露今次歐洲之行是陪囡囡到瑞士參加夏令營，而第一站他們就去到羅馬，更去了多個打卡點，全程他們有講有笑。
期間更見洪欣從後箍實張丹峰，又送「肉嘴」，兩公婆亦在許願池大擺心心甫士，之後再拖手互相對視，二人簡直是重拾恩愛，隔着個Mon都感受到他們的「甜」。
洪欣超親民
有網民在當地捕獲他們一家三口，並分享與洪欣的合照：「羅馬偶遇洪欣一家，本人好美好謙和，女兒比媽媽還要美，而且是個很有禮貌的小朋友。」
相中所見，身穿碎花連身裙的洪欣，穿着名牌涼鞋，她親切地與粉絲合照，十分親民。
二人關係？
由於外界曾盛傳他們因利益關係才繼續維繫感情，加上早前有網民在機場野生捕獲洪欣和張丹峰，二人私下真實相處被曝光。
兩夫婦相當有「默契」，各自站在一旁低頭玩手機，二人企得離行離迾，而且沒有交流仿如陌路人。
有網民指這才是二人真實相處情況，認為洪欣與張丹峰繼續合體僅為了夫婦檔形式賺錢，「甜蜜」直播都只是一場戲：「一看肢體距離就知道這倆現在只是為了綑綁賺錢。」
不過在羅馬捕獲他們的網民則指看見洪欣一家三口很溫馨，玩得十分開心。
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撰文 : TOPick柴犬出動