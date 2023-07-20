【外傭懷孕】外傭自揭懷孕6個月連日叫救護車拒工作 原來早有預謀港媽崩潰求助

▲ 有港媽呻爆外傭有預謀來港生B。

僱主請外傭，最怕聽到外傭借錢同懷孕！一名2孩港媽，日前上網發文，控訴外傭「有心來香港大肚生仔」，她指已有3孩的外傭去年10月中入屋，最近她自揭已懷孕6個月，經手人是1名44歲港男，外傭持肚行兇，屢次報警、召救護車拒絕工作，並反咬僱主恐嚇。外傭的預謀來港生育，卻因法例限制無法將她解僱，無奈要留著她，令港媽非常崩潰。

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該名港媽，日前在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖求助，她直斥「惡工人有心來香港大肚生仔！剛剛我收到佢恐嚇訊息」，她稱自己有2個BB，去年10月中請外傭，

剛剛我才知道佢懷孕（已六個月）。佢話對方是剛認識44歲香港男人，工人一心想在香港生仔（個仔做香港人）。

港媽指外傭在菲律賓已有3名孩子，起初返工時發覺她「放假著好少」，所以於今年1月已跟外傭協議，

佢同我簽咗不打算懐孕，如果懐孕就會自己離職（諗住佢有誠信）。佢之前話想5月想回鄉，我仲俾咗佢返家鄉一個星期（當時佢原來已經知道懐孕好耐但冇同我哋講）。

港媽又指外傭「一早plan好」，3月已經有醫生証明懷孕，但一直隱瞞，外傭持肚行兇，知道僱主不能解僱她而經常偷懶瞓覺，更屢有不同的小動作，

上星期四佢話行唔到（要救護車佢）。星期六出院。尋晚我老公想叫工人做少少清潔（因為之前佢太污糟而家有好多曱甴BB），佢就立刻報警，好慘同警察講話佢被嚇親，好驚，又要救護車送佢去醫院。（而家佢係東區）。

事後，港媽因要安排子女暑假時間，因此WhatsApp問外傭「其實邊日係想病假」，豈料，收到對方的恐嚇，

「佢回覆醫生紙上已清楚，並恐嚇—『睇住，我遲啲就會俾你知道你和先生對我做了什麼! 』

當初港媽只想外傭照顧2個BB，港媽又要返工，外傭又要留在家中，令她好無奈亦好擔心，「唔知佢plan乜嘢。求助！」，而她為此詢問勞工處，卻獲告知不可將其解僱，

法例太不公平，我只係想請人照顧家中BB，而家佢日日叫警察，救護車，我啲小朋友好驚，又發惡夢。但法例一定要我留佢喺我屋企。我仲有半年佢先產假完。我可以點樣！好崩潰！

港媽批評法例對僱主不公，令許多外傭濫用資源，她也只能無奈接受，「其實我一直都好同情，嚟香港離鄉別井，所以一直對佢好好，估唔到得到咁樣嘅結果。我而家唔知點算，好唔開心」。

貼文一出，網民紛紛熱議，認同本港法例未能保障僱主權益，「唔明點解HK嘅外傭同香港打工仔一樣待遇？越洋請佢嚟照顧我哋，佢有咗係應該俾我哋炒佢，唔使賠錢，唔會話我哋歧視架嘛！根本 冇可能同我地睇齊」、「我嘅建議係佢唔炒得(違法)，佢仲有有薪假期，唔好刺激佢呀，佢“絕對”可以係預產假期內，要求搬出你屋企，而租/食都由僱主出……所以唔好刺激佢呀……」。

有網民同情樓主，認為她跟外傭鬥惡，「根據合約俾最最最基本嘅嘢佢囉。沖涼5分鐘，半碗白飯加豉油，一日一餐（？），瞓地下，無冷氣，，剩低自己諗下。 挨唔住佢自己會走架啦。。 好嘅工人實唔會咁對佢。」

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責任編輯︰王明芳