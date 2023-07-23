暑假一家大細去旅行   接種新冠疫苗加強劑玩得更安心

疫後復常，不少熱愛旅行的香港人已報復式外遊。暑假為外遊旺季，不少家長亦已訂定機票，唯部份外遊熱點新冠疫情再次升溫，除了外地玩樂可能染疫，飛機上也可能集體感染。葉珮嫦醫生引述一項研究顯示，疫情期間一班抵港的航班出現飛機上最大規模爆發，即使當時機組人員及乘客均戴口罩，仍有4成乘客及機組人員均染疫。葉醫生建議曾感染或接種新冠疫苗逾6個月人士，應在外遊前至少14天接種疫苗加強劑，減低染疫風險。



研究：一航班4成人染疫



葉醫生引述一項於2021年發表，有關飛機上感染新冠肺炎的研究，一班由印度新德里飛往香港的航班，146名乘客及機組人員中有59人(40%)確診。當時本港已實施嚴格防疫措施，要求所有乘客及機組人員於登機前提交核酸檢測陰性報告，6名乘客因而被拒登機。然而，在僅僅6小時、只有8成半載客量的航班上，7條病毒傳播鏈(分別為Alpha、Delta及Kappa變種病毒)已在整個機艙迅速傳播。



幼童染疫個案達1成半



研究估計，至少有7人於乘搭航班前受感染，41人在抵港後第5至14天確診，相信是於航程中受感染及二次傳播個案。此外，僅2成確診者出現徵狀。受感染個案年齡介乎4個月至63歲，幼童個案更佔14%。

葉醫生認為：「飛機的坐位距離十分貼近，乘客於用餐時一起除下口罩，增加病毒傳播風險。兒童感染個案多，除了兒童戴口罩不一定戴到完全覆蓋口和鼻，航程不少兒童在機艙內走動，令傳播風險更高。」

事實上，不止在飛機上，外遊期間兒童或會水土不服或睡眠不足，免疫力已減弱，加上好奇的兒童會觸摸各種新事物，進一步增加感染風險。若不幸受感染，於外地求診未必如香港一樣方便，加上當地醫生無法取得兒童過往的病歷及用藥紀錄，或未能安排最適切的治療及跟進。



二次感染病徵輕微或無徵狀均可致長新冠



雖然不少港人一家人曾染疫，惟「中完可以再中」，葉醫生表示有二次感染個案病徵較首次感染更嚴重，出現咳嗽及疲乏而未能工作。此外，即使病徵輕微或無徵狀，仍有機會出現長新冠後遺症。鑑於自然感染及接種疫苗後的抗體水平隨時間下降，市民不應忽視二次感染的風險。一旦二次感染，仍有機會出現重症，或需住院及引致死亡。



外遊前14天接種新冠疫苗加強劑



疫後旅遊，大家均希望放鬆心情，盡情食、買、玩，一家大小若不幸於飛機上或旅途中染疫，難免延誤行程、或需求醫甚至住院。

葉醫生建議，市民在外遊前除了計劃行程，也應做防疫好準備，帶備口罩在飛機上使用，而曾感染或接種新冠疫苗達6個月或以上人士，不論成人或兒童，應在外遊前至少14天接種疫苗加強劑，以提高保護。

▲ 葉醫生建議市民在旅行至少14天前應接種新冠疫苗加強劑，保障自己及家人。

新冠疫苗加強劑更有效應對Omicron XBB變種病毒



政府強調，現有新冠疫苗對預防重症及死亡高度有效；有針對現時主流傳播的Omicron XBB變種病毒研究亦指出，接種二價疫苗後所產生的抗體水平，為原始株疫苗的3.2倍。

根據政府最新新冠疫苗接種安排，優先組別人士，包括50歲或以上人士、長期病患者等可在2023年內免費接種額外的疫苗加強劑，而其他市民亦可按個人意願及需要，到私營市場自費接種。一家人去旅行，盡早在外遊前接種新冠疫苗加強劑，玩得更安心。

資訊由葉珮嫦醫生提供，復星醫藥支持。

VAC-Jul23-003