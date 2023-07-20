【機動兵工廠】朱鑑然等上場踢館　鄭中基讚學員有進步：堅持演落去

▲ 鄭中基邀陳茂賢（左）任星級導師。

前晚（7月18日）在「機動電視台」YouTube 頻道播出《機動兵工廠》第6集內，學員面臨着最嚴謹的實戰考核，由4位演員包括梁嘉進（Eric）、趙伊褘（Yiyi）、朱鑑然（Kevin）、秦楚瀅（娜美）「踢館」與學員對決。

同時，還邀請到兩位專業演員梁雍婷（Rachel）和湯駿業（AhDee）與他們對戲，來一場真正試鏡，讓他們共同爭取正劇演出機會。而且鄭中基（Ronald）更親自請來曾執導《不日成婚》的導演陳茂賢作星級導師。

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▲ 梁雍婷（右）到場與學員對戲。

演《不日成婚》場面

今集他們試鏡的劇本是《不日成婚》中的一個刪減場面，內容講述有一對夫婦，男方到澳門「偷食」被女方發現，而男方為了隱暪事實即時編了一個天衣無縫的謊言。現場的氣氛與以往相比更為緊張，廠長Ronald說：「擔心佢哋會因為緊張而影響到表現。」

試鏡由男士們打頭陣，率先出場的是班長李煥林（Edwin），在他表演完結後，導演向他提出了一個任務，並要求他再次演繹。

▲ 梁嘉進（Eric）、趙伊褘（Yiyi）、朱鑑然（Kevin）、秦楚瀅（娜美）「踢館」。

表現緊張口窒窒

導演亦悄悄地向Rachel提出這次表演時可盡情反擊，所以在第二次試鏡中，Edwin面對Rachel突如其來爆發嚇到目瞪口呆，有點不知所措，不過最後都力挽狂瀾，繼續發揮「藉口」更反客為主來應對！

而陸維德（Wade）在自我介紹時就表現得十分緊張，更一度「口窒窒」，後來經Rachel的開解後而平復下來，他這次的表現更令人意想不到，十分驚喜。

而Ronald都大讚：「佢進步咗好多，係咁多堂以嚟表現得最好！今日終於見到佢係同對手演戲，雖然都重有啲甩漏，但佢之前遇到同樣情況眼神會飄同會思考，但今日就冇，有堅持演落去。」

最後，何求的表現更令一眾學員和導師驚嘆，他面對着Rachel強勁的氣場和破口大罵，「臨危不亂，跪咗先算！」，這個反應連導演都讚不絕口：「好嘢！叻仔！」

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