【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒

▲ 44度高溫等起飛，機艙唔開冷氣至少5人暈倒。

近日天氣炎熱，但有航空公司竟要乘客於機艙「無冷氣」情況下等待起飛，而且等待時間更長達4小時，事件導致至少5人暈倒送院。

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由網上影片可見，機上有女乘客因焗促，已需佩戴氧氣罩；拍攝的乘客亦有不斷抱怨，周邊亦有嬰兒哭鬧聲，機組人員為了安撫及照顧不適乘客，不斷於機上來回穿梭，顯得非常忙碌。

根據外媒報道，事發於本月17日，由於哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起降塞車，達美航空（Delta Air Lines）一架原定由拉斯維加斯（Las Vegas）飛往亞特蘭大的內陸客機需一直於賭城機場跑道上，等待控制台起飛指令。

惟駭人的是，長時間的等候時間，而坐滿了乘客的機艙內竟沒有「開冷氣」，由於當日拉斯維加斯氣溫已高達攝氏44至46度，加上飛機一直於太陽下曝曬，令機艙的內部環境非常悶熱，多名乘客因此陸續出現不適。有乘客表示他們於機上待了近4小時，才見到有工作人員抬擔架，將至少5名乘客及1名空中服務員抬下機。

有乘客事後表示，雖然機長在廣播中提到，可以離機，不過由於飛往亞特蘭大的航班並不頻密，因此不少乘客才寧願忍受悶熱，而不是改乘其他航班。

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責任編輯：羅嘉欣