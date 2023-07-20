【創業追夢】受芬蘭拾荒者啟發變身環保先鋒　單親港媽創業推廣綠色時尚

▲ HAUSTAGE的總監雷雲（Maggie）是這方面的先鋒，她因為一次往芬蘭工作，在當地便利店購物後扭轉她的前半生。

談環保、談綠色生活、是今天最大的生活課題，HAUSTAGE的總監雷雲（Maggie）是這方面的先鋒，她因為一次往芬蘭工作，在當地便利店購物後扭轉她的前半生。作為環保開路先鋒的她，公司由最初乏人問津要變賣家檔，到今天略有小成，當中經過的甜酸苦辣，就讓今天向大家娓娓道來。

數年前，在K11 MUSEA裏驚見一間店舖開張，店裏售賣全是與環保和可持續發展有關的產品，在數年前大眾仍然對環保概念還是抱觀望態度時，能有膽量於「大場」開設一間大舖的人，必定要擁有很大的決心和抱負，當中的主腦人物就是Maggie。

不要以為今天的Maggie看似堅強得很的一位事業女性，既是HAUSTAGE的老闆，同時又是Match Showroom的負責人，事無大小都親力親為，每一件產品都必須經她首肯方可引入，但其實她今天能夠闖出另一片的天空，過去都曾經歷過「死去活來」的日子，而給這位揚眉女子前半生最大的打擊就是——離婚。

▲ Maggie自言創立的Match Showroom是小公司，HAUSTAGE更是無心插柳之下開設零售店，對於經營盤生意和帶領公司30多位員工，她說：「做好自己本份最實際。」（攝影：湯致遠）

離婚痛不欲生

「自小就覺得結了婚，如果再擁有兩子一女就堪稱完美人生，哈......可惜的是就是婚姻失敗，對我來說是人生的黑暗期，更曾經寫下一半遺書，及後要作心理輔導。畢竟從小到大由讀書到出來工作，所有事都由自己決定，而且還選擇得不錯，但偏偏人生最重的一環婚姻就揀錯了，幸好之後在信仰上幫了我一把，令我如釋重負﹗當然今天來看前夫仍是有錯，但我都有不對的地方，哈......」Maggie笑著地說。

正所謂人總要跌過才懂得站起身向前踏出一大步，Maggie何嘗又不是這個例子？

「離婚後，不想尋死，要是繼續生活就得好好搵工，之後我當了一本地廠商CEO的personal assistant，及後更因應老闆要求為一位本地時裝設計師做branding（Maggie婚前為不少名牌做marketing campiagn），做了一年後，發覺大家意見上有分歧，於是萌生離開念頭。」

「為家族公司打工，最好就是跟他們的想法去做，設計上，最好就是將廠房內用剩下來的布頭布尾去做衫，但我覺得不應該是這樣的，要創新就一定要投資，不投資，就只是跟註冊一個商標沒有分別，在這件事中我更了解到原來很多小品牌在營運上都沒有一個大方向，於是離開後我自組公司，代理不少品牌的同時，希望更成為它們的舵手，為品牌拓展不同市場，其實自己從來沒有想過創業，想陪女兒多一點，因為創業是很辛苦的呢﹗」

▲ 一直以來，自HAUSTAGE創立以來，品牌找過不少可持續發展的品牌以作推介，例如早2020年尾與用上3D掃描技術去製作牛仔褲的Upspun，而事隔兩年後者才正式在上環開設專門店，可見HAUSTAGE在這環保方面確是快人一步。（圖片受訪者提供）

芬蘭綠色的啟蒙

今天由Maggie所領導的公司和品牌是香港以走綠色生活和可持續發展的先驅，在海外薄有名氣，她自言當初從未想過，只因一次去芬蘭之旅目到拾荒者的一個行為而令她帶來了震撼的啟蒙。

「2015年因為芬蘭政府希望尋找一些亞洲公司推廣當地品牌，於是應芬蘭商貿促進局的邀請到當地作presentation。某天早上到便利店購物期間，剛好接待我的部長來電得知我購買樽裝水，他高呼了一聲：『What﹗』，說到芬蘭有著全世界最好的大自然資源，理應飲用自來水。

而緊接下來的是我看到一位拾荒者帶著兩大袋東西來到便利店，然後逐一將膠樽和鋁罐放入先進的回收機裏去，再於櫃枱前換來食水和麵包，看似這樣簡單的事，卻給我很大的震撼。

「我們經常以生活香港和中國而驕傲，卻自來水都不敢飲用，更遑論有人來港搶奶粉﹗芬蘭的拾荒者以勞力來換取所得，既環保又活得有尊嚴，在這個突如期來的啟蒙下，我回到香港一聲令下要將公司走向綠色可持續發展的方向﹗」

▲ 一直以來，自HAUSTAGE創立以來，品牌找過不少可持續發展的品牌以作推介，例如早2020年尾與用上3D掃描技術去製作牛仔褲的Upspun，而事隔兩年後者才正式在上環開設專門店，可見HAUSTAGE在這環保方面確是快人一步。（圖片受訪者提供）

綠色路上再奮戰

當然，公司走「綠化」並不是易事，畢竟大家要知道當時時為2015年，作為一間推廣公司單是要將非環保的品牌慢慢逐一刪減，又或是提議他們投入環保設計，猶如天方夜譚一樣，公司的同事會勸Maggie不如稍退一步，在公司在期後兩年的變革中，亦曾險些要結業，她須要變賣家檔來為公司續命。

「離了婚，今日還有條命，當然要做自己喜歡的事，大不了將公司結束。」但正因為她的堅持，2017年當H&M在香港宣告加入可持續發展的會議上，Maggie的Match Showroom成為被邀請的座上客，會議過後不少品牌和政府相繼找她，不得不說是守得雲開見月明。

「在當時社會原來環保圈子很小，當我們為芬蘭品牌工作時，原來背後不少環保組織一早已經留意我們，經H&M點名邀請後，及後瑞典和日本政府都聯絡上我們作不同的文化和產品上的交流，證明了我這一份堅持是值得的。」

今天的Maggie除了成立亞洲首間以Showroom命名的公司外，亦代理了不少品牌，由芬蘭的食用水、到來自中國的DA FU（大孚飛躍）球鞋等，每天都過著好不充實的生活，就算疫情來襲3年雖感無奈，但當中學會到堅持自己信念，要努力做好本份，比甚麼都來得實際，就好像疫情期間得到不少機會在大場開店，已經是一種莫大的得益。

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「沒想過在疫情期間可以進佔大場（K11 MUSEA），例如旺角波鞋街將龍頭位給與我們超過半年時間（高峰期要90萬元月租﹗），自己覺得賺回成本就當平手，但這些同人過招的經驗，也是一場很好的學費呢﹗」今天處處抱著正能量去做事的Maggie，就是當下香港揚眉女子的好榜樣。

Instagram：haustage

記者：何偉雄