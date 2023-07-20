【遺產爭議】賺錢供細佬海外升學置業　哥哥苦撐祖業不滿父母遺產分配不公

▲ 賺錢供細佬海外升學置業，哥哥苦撐祖業，不滿父母遺產分配不公。（《開心速遞》劇照）

家族爭產風波時有聽聞，為免引發兄弟姊妹間的紛爭，父母宜妥善安排財產。有台灣律師分享，有父母將錢供幼子海外升學及置業，長子則為他們經營餐廳，可是勞心勞力付出的長子，在父母離世後卻得不到公平的遺產分配。

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綜合台灣傳媒報道，律師蘇家宏近日在《新聞挖挖哇》節目中提及一個家庭的個案，一對經營餐廳的父母育有兩名兒子，他們考慮到長子讀書能力及成績都不及幼子，於是安排長子學習營商，幫忙經營餐廳，他亦努力守住家族的餐廳事業。

弟海外生活輕鬆 兄死守家族餐廳

父母都將賺到的錢供幼子去海外升學，甚至後來為他在當地置業。在外國的弟弟可說過得很輕鬆，哥哥就在家裡的餐廳賣力工作，但他的辛勤卻得不到父母同等的對待。父母因弟弟長期在外地，反而更掛心他，也因他成績優異，更看得起他。

後來爸爸離世後，弟弟突然孝順起來，由外國回台灣帶媽媽去銀行保險箱拿黃金，又要媽媽資助他在台灣買樓。當媽媽也去世後，哥哥才發現他任勞任怨經營了大半生的餐廳，有一半經營權落在弟弟手上，弟弟卻對祖業一直零貢獻，過去只知花費父母的錢財。哥哥為此感到心寒，有感自己的付出沒有得到相應的回報，父母只視他的付出是理所當然。

蘇家宏律師建議，父母對於子女要盡力做到平等安排，才不會令他們為了利益而傷感情，失去合作與彼此扶持的意義。

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責任編輯︰王明芳