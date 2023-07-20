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【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？

娛樂 11:52 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李龍基分享與未婚妻相處點滴！

現年72歲的李龍基，跟36歲未婚妻王青霞（Chris Wong）愛得甜蜜，李龍基更計劃年底再婚，拍拖期間已將7個物業全歸Chris名下。惟近日傳聞Chris曾「做小姐」，對此，李龍基日前接受《星光路上》訪問時回應，「我也不是一個蠢人。」

有「御用皇帝」之稱的李龍基除演出劇集外，早年更是酒廊歌手一名，入行半個世紀的他分享入行原因。「自細已經喜歡唱歌，學結他之後就亂彈亂唱，家人覺得我有表演天份，就替我報名參加《聲寶之夜》。」

兩年之後李龍基加入演藝圈，更由酒廊歌手開始其生活，基哥當年連走幾場，他說：「我每晚走8個地方，每個地方唱45分鐘，最高紀錄試過月入24萬，而當年我買一層樓，都只不過係13萬8千。」

【爺孫戀】72歲李龍基豪言有心有力可滿足女友　直言36歲未婚妻高質要𥄫到好實

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【爺孫戀】李龍基女友將人民幣塞滿名牌手袋炫富　Chris受基哥寵愛繼承7個物業

登台頻密致精神崩潰

雖然狂吸金卻影響健康，李龍基說：「因為實在太貪錢，本來可以每個禮拜休息一日，但嗰一日休息唔見好多，所以唔休啦，但其實咁樣係錯，因為聲帶唱得多會變。」

李龍基曾有段時間受失眠困擾：「試過有一輪瞓唔到，瞓著左都紮醒，睇醫生話我精神接近崩潰，又怕失場、遲到，上到台又要努力迎合觀眾，真係精神壓力好大。」

李龍基去不同地方登台！

其後，李龍基決定先讓靚聲休息一回，轉投電視演出，於劇集《神鵰俠侶》演「王重陽」一角，之後更於TVB演不少皇帝角色。

年底將會再婚的李龍基，被問及未婚妻Chris要面對不少負面報導，他即說：「因為佢係國內人，甚至寫到佢係國內做小姐，以佢個家底同身份，有需要做呢啲咩？無咁嘅需要，仲有我亦唔係一個蠢人！老實講，咁耐嘅相處，我知道佢係咩人。」

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想安穩享受人生

李龍基又大讚未婚妻叻女，最欣賞Chris的畫功，至於女友會否欣賞其歌藝？他笑說：「有人跟我說過：『你老婆聽你唱歌時會眼甘甘』，佢對我幾欣賞。」

李龍基跟未婚妻Chris於地鐵上邂逅，他接受TOPick訪問時透露二人情投意合，基哥說：「特別這兩年疫情，跟太太相處時間更多，我帶著她一齊開工，閒時便去Staycation，這年紀不再尋求刺激了，安安穩穩享受人生便好。」

Chris深得疼愛亦有原因，皆因她經常陪伴基哥出席大小場面，完全不介意跟圈中的長輩們相聚，與米雪、羅蘭、薛家燕等經常飯敍。

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