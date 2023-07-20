【六合彩】$5,000萬暑期金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士

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馬會今（20日）宣布，六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二（25日）舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

過去20次的暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「10」號，開出7次，而「3」號及「47」號曾被攪出6次；「4」號、「6」號及「41」號亦分別出現過5次。

多位幸運兒以複式獎券中獎

近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎：

端午金多寶

無人中

復活節金多寶

6個號碼單式（1注）

7個號碼複式（1注）

7個號碼複式（半注）

8個號碼複式（半注）

5膽拖2個號碼（半注）

新春金多寶

7個號碼複式（半注）

新年金多寶

8個號碼複式（1注）

馬會提議，顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」，購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。

暑期金多寶獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（7月25日）晚上9時15分。

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責任編輯：TOPick港聞組