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熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
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【六合彩】$5,000萬暑期金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士

社會 11:25 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

馬會今（20日）宣布，六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二（25日）舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

過去20次的暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼為「10」號，開出7次，而「3」號及「47」號曾被攪出6次；「4」號、「6」號及「41」號亦分別出現過5次。

多位幸運兒以複式獎券中獎

近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎：

端午金多寶

  • 無人中

復活節金多寶

  • 6個號碼單式（1注）
  • 7個號碼複式（1注）
  • 7個號碼複式（半注）
  • 8個號碼複式（半注）
  • 5膽拖2個號碼（半注）

新春金多寶

  • 7個號碼複式（半注）

新年金多寶

  • 8個號碼複式（1注）

馬會提議，顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」，購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。

暑期金多寶獎券將於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（7月25日）晚上9時15分。

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責任編輯：TOPick港聞組

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