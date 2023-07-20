【東張西望】粉嶺公屋地盤大型石屎飛越頭頂　附近私樓多個單位現裂痕：主力牆都有【有片】

▲ 粉嶺新運路地盤正在興建公屋，旁邊私樓多個單位出現裂痕。：主力牆都有【有片】

TVB資訊節目《東張西望》關注民生大小事，昨晚（7月19日）播出一集報道粉嶺新運路正在興建公屋的地盤，等上樓的市民固然興奮，可是對附近的居民卻成為惡夢！不但高噪音滋擾，地盤進行打樁更疑令旁邊一棟私人樓宇，多個住戶單位內出現裂痕。

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噪音達90分貝

位於粉嶺新運路的一幅私地早年被政府收回，目前正在興建公屋，地盤進行施工卻讓只有一個單車徑之隔的粉嶺中心居民造成困擾。受影響住戶之一的曾生，接受節目訪問時指，客廳、多間睡房，甚至主力牆都出現裂痕。

攝製隊在現場進行噪音分貝測試，實證音量高達80、90分貝，被「震到入心」的曾生表示，家中所有門都被震動至響。

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不單只震動的噪音影響，他更懷疑打樁力度令牆壁出現裂痕，影響安全：「依家地盤打樁同鑽樁，拉郁咗板塊，就令我室內嘅磚牆同石屎牆，個框架結構全部拉開咗。」他更向攝製隊展示主人房的主力牆，裂痕幾乎由地下延伸至天花板。

主力牆裂變危樓？

一受影響住戶李生起初不以為意，以為是自己裝修做得不好問題：「從來冇諗過人哋會影響到我，估唔到連我住嘅地方會有呢個危險。、「會唔會住到依家過唔到世，變咗危樓？依家先同我講話我屋企竟然結構有問題，或者成棟大廈有結構問題，你唔擔心咩？」

曾生表示曾向屋宇署呈報及報警備案，由屋宇署轉介至房屋署，再由房屋署找結構工程師，仍未能解決疑問。而另一受影響住戶曾太，表示地基工程回覆指，原因是打樁時遇到岩層，因此導致樓宇震動。

專業測量師指，裂痕相信因打樁而震動出來，而裂痕情況一般在表面的批盪層，未必對結構造成影響。

大型石屎越頭頂

附近的黃崗山村居民亦人心惶惶，馮女士表示打樁震動整間屋，機器伸到其樹之餘，巨型吊石更在屋頂上方運送：「直頭喺你頭頂度過，個心跳到好似有心臟病咁！」她坦言最擔心機器突然砸下來，無助稱不知道應向哪個部門投訴。

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