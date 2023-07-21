【尖子透視】單親媽做清潔工獨力湊大　基層生由零自學英文追進度終入英中

▲ 佛教林炳炎紀念學校小六的何政樺獲佛教善德英文中學取錄。

家長都重視孩子的語言能力，想他們從小打好英文根基，有利學習。佛教林炳炎紀念學校小六的何政樺在單親家庭長大，雖然小一才由零開始學英文，起步比別人慢，但他靠著自學追趕進度，最終喜獲心儀中學——佛教善德英文中學取錄。

最新影片 :

何政樺早年由內地來港，小一時入讀佛教林炳炎紀念學校。雖然政樺與同學相處融洽，沒有合不來的問題，但在學業上卻有一大難關。由於內地幼稚園課程欠缺教授英語，政樺初來港時對英文科十分迷網，直言上課經常遇上「聽唔明」的問題。對比其他在本地讀幼稚園的朋友，他的英文能力明顯落後了一大步。

加上政樺於單親家庭長大，媽媽當清潔工賺錢，維持一家生計，工時長且不懂英語，難以教導兒子。不過，政樺心知媽媽工作辛苦，他面對學習困境沒有放棄，反而獨自惡補英文，望能夠追回進度。

▲ 何政樺分享以閱讀學習英文。（陳慧安攝）

惡補英文由背生字開始

政樺學習英文的第一步先從單字入手，他表示手機上有不少應用程式，是學習生字的良好渠道。他分享增加自己字庫的方法︰

我開始每日背誦約5個生字，慢慢累積單字幫到我好多。

在認識一定數量的單字後，政樺便開始嘗試閱讀英文圖書和聆聽新聞，以增強讀、寫、聽、說的能力。另外，當他遇上不明白的地方時，他會在課後主動詢問老師，避免累積更加多問題。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

眼見兒子成績漸上軌道，望子成龍的政樺媽媽亦趁機購入不少補充練習給兒子，進行更多訓練。政樺升上小三後，媽媽更安排了補習老師教英文作文，希望提升他的寫作能力。在外人眼中這或許過於嚴厲，但政樺明白媽媽的苦心。

媽媽是比較嚴厲，不過也是想令我進步。

他自知比別人落後，所以亦咬緊牙關緊持向上學習，同時他發現自己對英文產生了濃厚的興趣。他的英文成績有顯著進步，最後努力果然沒有白費，成功入讀心儀的英中。

英中面試考常識議題

成功入讀Band 1英中除了成績優異外，面試表現亦是學校一大考慮因素。政樺在佛教善德英文中學面試時，問題種類廣泛，中英數常均有涉及。中文方面問及「你的夢想是甚麼」，英文是看圖說故事，數學則關於圓周率。而常識著重學生對不同議題的看法，政樺被問到有關機械人對人類未來的發展是好還是壞。

學生面試前宜留意社會的熱門話題，例如本年度大熱的人工智能議題。政樺慶幸學校之前為他們提供了面試訓練班，因此面試時亦能輕鬆應對。

▲ 許定國校長樂見學生入讀理想中學。（陳慧安攝）

教學活動加入英文元素

儘管是一間屋邨小學，佛教林炳炎紀念學校許定國校長直言，希望將學校提升到直資學校的水平，更透露學校剛獲得資助，將興建天文館讓學生觀看星像。許校長明白有學生較少機會接觸英文，故在教學活動加入大量英文元素，例如聘請4名外籍老師、設立English Friday、英文攤位遊戲等，期望學生有更多應用英文的機會。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰何穎嵐