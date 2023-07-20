【降溫奇招】美國鳳凰城連續19日破43.3°C高溫　醫生安排病人「瞓屍袋」：降溫快2倍

▲ 美國鳳凰城連續19日破43.3°C高溫，醫生安排病人「瞓屍袋」：降溫快2倍。

高溫熱浪席捲世界各國，美國亞利桑那州鳳凰城已連續19日破110°F（約43.3°C），近日更達118°F（約47.7°C）。面對中暑威脅，有急症室醫生曝光一種特殊降溫急救法。

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當地「智慧谷健康醫療中心」（Valleywise Health Medical Center）通訊主任Michael Murphy表示，極端高溫天氣下，燒燙傷中心在5年以來有源源不絕的接觸性燒燙傷患者，原因是接觸物體表面溫度高至離譜，人在幾秒鐘內就會被燙傷。急症科醫生Frank LoVecchio也對此坦言，如今每值班就會有3至4個這類緊急病例徘徊死亡邊緣：

陽光照射下的人行道溫度可達180°F（約82.2°C），但人的體溫一旦僅達到107°F（約41.6°C）以上，只需5至10分鐘就可導致腦細胞死亡。他們會因脫水、中暑等狀況摔倒在地，造成接觸性燒燙傷。

安排病人「瞓屍袋」：降溫速度快2倍

而在這種極端案例下，他們想出奇招——安排中暑、燙傷病患躺進裝冰塊的防水屍袋，協助降溫。急症科醫生Dr Geoff Comp解釋，在防水屍袋中，患者不僅能充分浸泡在冰塊裡，還留有足夠空間讓醫生做其他診治；最重要的是，此方法的降溫速度比傳統治療中暑方式快2倍。

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

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降溫消暑方法

「瞓屍袋」的降溫消暑方法，未必適用於日常。TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享日常可用降溫消暑秘訣。

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責任編輯：羅嘉欣