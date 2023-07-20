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熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
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【香港小姐2023】越南外景花絮曝光 　 有佳麗因「Big」爆上圍泳衣都移位

娛樂 12:29 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《香港小姐競選2023》16位候選佳麗正於越南峴港拍攝外景，16位佳麗剛拍攝完泳裝照，她們先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色比堅尼拍攝單人照。

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拍攝花絮曝光

製作組其後在社交平台分享在越南拍攝的花絮片段，即使太陽曬到正，眾佳麗都非常認真拍攝，表現專業保持甜美笑容，在鏡頭前盡騷自己最美的一面。

除了一眾佳麗外，製作團隊為呈現最美的畫面給觀眾，又下水又浸在水中拍攝，更要高難度地拿著反光板，務求令觀眾看到嘩嘩聲。

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身材勁到泳衣移位

今年佳麗與質素平均，有3位佳麗堪稱「咪神」，包括擁有36吋上圍的6號胡睿涵、35吋上圍的16號郭珮文及34吋上圍的9號潘明璇。

其中一位佳麗3號鄧凱文（Eris）擁有33吋上圍，因「Big」爆身材之下，連泳衣都移位，真的「胸」湧而出。

早前她們拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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