【心臟健康】心臟病是第3大致命殺手　醫生教用1根手指可自我檢測

▲ 心臟病屬本港常見致命疾病之一，台灣就有醫生教路可用4招自行判斷血管是否健康。

心臟病在2021年本港最常見致命疾病中位列第三，佔登記死亡人數13%。台灣就有醫生教路，只需用1隻手指，便可進行4招簡單自測血管，確認是否有阻塞跡象。

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台北醫學大學血液腫瘤科醫生吳鴻誠，以及博仁醫院副院長、心臟內科醫生康志森在當地醫療節目《健康2.0》分享「4招自我檢測法」，可檢驗自己的血管是否健康。

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醫生教路4招自測血管健康

首先，吳鴻誠表示如果能摸到兩邊腳掌正上方中間的足背動脈，以及腳趾顏色紅潤，基本上就能反映出血管健康、血流充裕，稍微移動一下位置甚至還能感覺脈動跳動的強與弱。反觀一些罹患糖尿病血管病變晚期的患者，四肢末梢就會呈現冰冷、脈搏微弱的狀態，摸下去能明顯感受到與正常人的差異。

之後可以觀察手背、腿部及腳背是否有青筋暴露。吳鴻誠指，青筋凸起是血流回流受阻、壓力升高所致，是血液循環的表現之一；下肢靜脈需靠靜脈瓣膜使血流往上、防止逆流，並靠著腳部肌肉收縮將靜脈往上推，進而將血液送回心臟。一般而言，有運動習慣的人循環會較好，反之久坐不動者則較易有靜脈血管阻塞的問題。

康志森亦補充，如果有長期進行重量訓練，青筋凸起則屬正常現象，但若無特別訓練卻出現大量青筋，便有可能是靜脈瓣出現問題。除了直接觸摸及觀看血管，康志森指出握拳亦能用作測試血管健康。若握拳之後鬆開，手掌能在3秒內恢復正常膚色，便代表心臟血管彈性良好。對此他解釋，握拳時血管會被壓縮，因此張開手後，如果手掌能夠快速「由白變紅」就代表血管有彈性。

此外，康志森亦指出，有些人之所以經常感到頭痛，其實是血管阻塞所造成的「血管性頭痛」。如果血管健康欠佳，便會導致大腦缺氧，容易造成頭暈及頭痛。

定期檢測「三高」

本港衞生署發言人曾引述一項國際研究，指出全球9成心肌梗塞（突發性心臟病）病例是由9個可改變的風險因素共同導致，包括吸煙、進食蔬果不足的不健康飲食、缺乏體能活動、過量飲酒、中央肥胖、高血壓、糖尿病、血脂水平不理想，以及精神壓力。

因此，要預防心臟病，建議市民奉行健康的生活模式，包括避免吸煙和飲酒、多做體能活動，保持均衡飲食及適當舒緩壓力。為進一步減低患上心臟病和突發性心臟病的風險，市民應定期檢測「三高」（即高血壓、高血糖和高血脂）。

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責任編輯：羅嘉欣