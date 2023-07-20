【食用安全】深圳人氣手信「鮑師傅」疑食出指甲毛髮　官方回應：是肉鬆及刷毛

▲ 深圳人氣手信「鮑師傅」疑食出指甲毛髮。

「鮑師傅」肉鬆小貝近年大受北上港人歡迎，惟近日卻有消費者向內媒反映，指在「鮑師傅」出產的食品中吃出異物，疑似是指甲及毛髮。對此，「鮑師傅」也作出回應，解釋異物其實是「肉鬆」及「刷毛」。

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據內地媒體《南方都市報》報道，上海有消費者近日向「鮑師傅」門店，反映從店內購入的山楂酥中吃出硬物，疑似是指甲。惟客戶服務其後回應，經檢查門店後認為「可能是小貝的肉鬆不小心帶進去了」。

內媒進一步向門店查詢事件，工作人員則回應事件，表示「鮑師傅」糕點堅持手工製作，糕點師傅在進入廠房時都會包裹全身，確保食品中不會出現指甲。

而無獨有偶地，早在7月14日也發生另一宗關於「鮑師傅」的食安風波。有網民在社交平台發帖，表示從「鮑師傅」糕點中吃出一根黑色毛髮，更表示異物「又短又粗還帶著毛囊」。

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內媒跟進事件後得知，涉事門店為「鮑師傅」在河南鄭州其中一間分店。而該門店也回應事件，指出問題的食品為「棗泥軟酥」，現已下架該產品，不清楚具體情況及賠償問題，但就強調一般情況下食物是不會出現毛髮，又指門店廚房是透明，製作人員也戴上了頭套、鞋套及圍裙等，表示「消費者可以放心」。

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責任編輯：羅嘉欣