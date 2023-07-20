【民選港姐】伍樂怡入行6年受力捧卻退出娛圈　Kelly轉做職場媒人享受自由【多圖】

▲ 「民選港姐」伍樂怡（Kelly）自言變成時間管理大師。

前港姐伍樂怡（Kelly）雖然已退出娛圈，不過仍不忘經常更新IG向網民大派福利，果然是民選港姐。

離開TVB後的伍樂怡工作繁忙，她除了忙於宣傳自家品牌外，亦擔任招聘顧問，自言變身成時間管理大師。

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伍樂怡派福利

伍樂怡今天（20日）於IG貼出泳裝照，身穿綠色一件頭的她大騷Fit爆身型，並謂：

So in love with green these days 💚

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轉做職場媒人

她日前以OL造型示人，並在IG寫道：

#重生出發

呢幾個月嚟我除咗忙於自己品牌

亦正式重投職場做招聘顧問

做職場媒人👜

兼顧業務漸變⏱️管理大師 30歲先覺得自己襯托得起

返工既型格office look哈哈 不過今日Work from Home😆

大家T8 stay safe 🤍

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獲封民選港姐

現年30歲的伍樂怡於參加2017年《香港小姐競選》入行，一直被視為大熱門的她，成功晉身最後五強，最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾喜愛而獲封「民選港姐」。

其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。

不過她早前透露自己不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上。

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