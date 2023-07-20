【民選港姐】伍樂怡入行6年受力捧卻退出娛圈 Kelly轉做職場媒人享受自由【多圖】
前港姐伍樂怡（Kelly）雖然已退出娛圈，不過仍不忘經常更新IG向網民大派福利，果然是民選港姐。
離開TVB後的伍樂怡工作繁忙，她除了忙於宣傳自家品牌外，亦擔任招聘顧問，自言變身成時間管理大師。
【香港小姐】伍樂怡劉穎鏇齊出海騷泳照 Tiffany幾乎「包到冚」仍難掩好身材【多圖】
伍樂怡派福利
伍樂怡今天（20日）於IG貼出泳裝照，身穿綠色一件頭的她大騷Fit爆身型，並謂：
So in love with green these days 💚
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前 專注從商：我比較嚮往的生活
轉做職場媒人
她日前以OL造型示人，並在IG寫道：
#重生出發
呢幾個月嚟我除咗忙於自己品牌
亦正式重投職場做招聘顧問
做職場媒人👜
兼顧業務漸變⏱️管理大師
30歲先覺得自己襯托得起
返工既型格office look哈哈
不過今日Work from Home😆
大家T8 stay safe 🤍
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獲封民選港姐
現年30歲的伍樂怡於參加2017年《香港小姐競選》入行，一直被視為大熱門的她，成功晉身最後五強，最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾喜愛而獲封「民選港姐」。
其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。
不過她早前透露自己不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上。
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撰文 : TOPick柴犬出動