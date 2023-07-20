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【民選港姐】伍樂怡入行6年受力捧卻退出娛圈　Kelly轉做職場媒人享受自由【多圖】

娛樂 13:24 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「民選港姐」伍樂怡（Kelly）自言變成時間管理大師。

前港姐伍樂怡（Kelly）雖然已退出娛圈，不過仍不忘經常更新IG向網民大派福利，果然是民選港姐。

離開TVB後的伍樂怡工作繁忙，她除了忙於宣傳自家品牌外，亦擔任招聘顧問，自言變身成時間管理大師。

【香港小姐】伍樂怡劉穎鏇齊出海騷泳照　Tiffany幾乎「包到冚」仍難掩好身材【多圖】

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伍樂怡派福利

伍樂怡今天（20日）於IG貼出泳裝照，身穿綠色一件頭的她大騷Fit爆身型，並謂：

So in love with green these days 💚

【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活

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轉做職場媒人

她日前以OL造型示人，並在IG寫道：

#重生出發
呢幾個月嚟我除咗忙於自己品牌
亦正式重投職場做招聘顧問
做職場媒人👜
兼顧業務漸變⏱️管理大師

30歲先覺得自己襯托得起
返工既型格office look哈哈

不過今日Work from Home😆
大家T8 stay safe 🤍

最新影片推介：陳瑞菱專訪

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獲封民選港姐

現年30歲的伍樂怡於參加2017年《香港小姐競選》入行，一直被視為大熱門的她，成功晉身最後五強，最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾喜愛而獲封「民選港姐」。

其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。

不過她早前透露自己不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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