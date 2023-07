【民選港姐】伍樂怡入行6年受力捧卻退出娛圈　Kelly轉做職場媒人享受自由【多圖】

前港姐伍樂怡(Kelly)雖然已退出娛圈,不過仍不忘經常更新IG向網民大派福利,果然是民選港姐。

離開TVB後的伍樂怡工作繁忙,她除了忙於宣傳自家品牌外,亦擔任招聘顧問,自言變身成時間管理大師。

伍樂怡派福利

伍樂怡今天(20日)於IG貼出泳裝照,身穿綠色一件頭的她大騷Fit爆身型,並謂:

So in love with green these days 💚