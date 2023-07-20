【暑假好去處】海港城原田治のOSAMU GOODS展開催  期間限定店搜羅可愛復刻商品配件

原田治（1946-2016）的原創插畫及OSAMU GOODS商品系列，數十多年一直廣受日本以至海外少女粉絲歡迎，港人即使不認識插畫大師本身，也一定接觸過他所創作的角色。

今個暑假，於海港城美術館舉行的「原田治のOSAMU GOODS展」，是OSAMU GOODS首個海外舉行的展覽，大家可走進原田治充滿想像力和創造力的世界，觀賞原田治在1970年代末至1990年代間，超過50件由他親自設計的珍貴商品、標誌和字體等，當中包括筆記本、記事本、鉛筆、袖珍書、鑰匙扣、木箱、照片收藏、紙袋、煙灰缸、茶杯、玻璃杯、燈、「御盆節」、學校手提袋、「福笑」、小冊子及馬克杯等。當中尤其受歡迎的學校手提袋，袋背面印有《Mother Goose》的詩句，人們可從而得知角色的背景故事。

經典角色系列 呈懷舊時光

原田治畢業於多摩美術大學設計系，是日本最具代表性的插畫師之一。1970年，他於日本雜誌《an・an》的創刊號發表畫作，從此步上插畫家之路，並於1976年創立個人品牌OSAMU GOODS。

▲ Soda Fountain絲印海報／$250（海港城提供）

原田治深受北美1950和1960年代的懷舊時光所吸引，而OSAMU GOODS背後的設計理念正是源自於此。當時在美國雜誌例如《Seventeen》上看到的女孩，以及荷里活青春成長電影中女演員等所穿的時裝和配飾，及以西洋進口貨品的包裝設計等均啟發了他。

OSAMU GOODS的12個角色陣容的創作靈感來自於英國古老童謠《Mother Goose》，各具特色與風格。當中最具標誌性的莫過於JACK和JILL，這對小男孩和小女孩俘虜了世界各地不少粉絲的心，成為了OSAMU GOODS系列中備受喜愛的一對。

期間限定店 選購復刻小物

展覽更設有迷你期間限定店出售一系列OSAMU GOODS可愛小物，如T恤、梳子、鑰匙扣、餐具等。它們不少是復刻了原田治在1970年代至1990年代期間創作的產品。例如當中的圖案印花T恤，由經典的美國品牌「Fruit of the Loom」生產，經由日本國內印刷廠精心手工製作，精緻重現1980年代最初生產的設計。

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另外有精巧可愛的梳子，它是重現1970年代末設計的復刻品，輕巧設計可以讓你收納於上衣口袋，用作時尚配飾。無論是初次接觸OSAMU GOODS，抑或是系列忠實粉絲，這個都是擁有OSAMU GOODS獨特小物的絕佳機會。

原田治のOSAMU GOODS 展 ＠海港城

日期：即日至 8 月 13 日

時間：11am-10pm

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207 號舖）

撰文：李越樺