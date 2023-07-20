  • 31°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 14:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戰士小公主】12歲患罕見病大女步入青春期　鍾麗淇證Isabella身體與精神上變青少年

娛樂 13:42 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

鍾麗淇透露12歲患罕見病大女Isabella步入青春期。

由藝人轉型為瑜伽導師的鍾麗淇（Margaret），大女Isabella患有罕見病，曾被斷言活不過2歲，不過Margaret選擇與女兒笑著面對，在她的愛心照顧下，大女已度過12歲生日。

近日Margaret晒出Isabella近照，透露女兒無論身體上和精神上均步入青春期。

【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

踏入青春期

「廿四孝媽媽」Margaret盡母親責任親力親為照顧女兒，不用開班必定帶女兒四圍玩樂，享受親子時光。

她在社交平台分享兩名女兒12歲Isabella及7歲細女Michela，與好姊妹湯盈盈的女兒們10歲錢凱晴（Alyssa）及7歲錢凱琪（Kassidy）聚會相片，見到Isabella紮上兩條孖辮、穿上粉紅色裙子，少女味湧現。

鍾麗淇帶兩名女兒與湯盈盈女兒們聚會。（IG圖片）

Margaret留言透露Isabella已踏入青春期，無論身體上抑或精神上也變成了青少年。她以英文寫道：

與我漂亮的女兒們度過了一個美麗的晴天🥰🥰🥰🥰。Isabella就像一顆新芽，長得很快！身體長得這麼高了……精神上也變成了青少年，她試圖在拍照時推開或走開。但媽媽仍然夠堅強把你鎖著！你永遠無法逃走😂😂！！！

點擊圖片放大
+13
+12

【戰士小公主】鍾麗淇患罕見病大女完成3公里賽　見證愛女衝線感驕傲：難忘的活動

月花數萬元治療

Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，每月要花數萬元治療費。醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

一家四口。（IG圖片）

Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

去年，Margaret分享Isabella行上樓梯的影片；今年3月更到迪士尼樂園參加「Duffy與好友3公里跑」，在胞妹Michela攙扶下Isabella靠著自己努力一步一步衝線，畫面溫馨動人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出
11:33 2022/12/12
【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出
【戰士小公主】12年照顧罕病女從沒埋怨　鍾麗淇鼓勵同路人：盡我能力愛女兒
11:14 2023/01/15
【戰士小公主】12年照顧罕病女從沒埋怨　鍾麗淇鼓勵同路人：盡我能力愛女兒
【星級父母】鍾麗淇大女參加跑步比賽　跟湯盈盈女兒同完成3公里跑
10:23 2023/03/20
【星級父母】鍾麗淇大女參加跑步比賽　跟湯盈盈女兒同完成3公里跑
【戰士小公主】鍾麗淇患罕見病大女完成3公里賽　見證愛女衝線感驕傲：難忘的活動
11:51 2023/03/20
【戰士小公主】鍾麗淇患罕見病大女完成3公里賽　見證愛女衝線感驕傲：難忘的活動
【餅印父女】9歲大女樣貌似足爸爸錢嘉樂　湯盈盈怕教女做功課變惡媽
12:57 2023/03/20
【餅印父女】9歲大女樣貌似足爸爸錢嘉樂　湯盈盈怕教女做功課變惡媽
【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心
17:16 2023/05/27
【視后生日】佘詩曼獲圈中好友提前慶生玩得瘋狂　收新聞女王造型蛋糕超開心

你可能感興趣

【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出
11:33 2022/12/12
【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出
【戰士小公主】12年照顧罕病女從沒埋怨　鍾麗淇鼓勵同路人：盡我能力愛女兒
11:14 2023/01/15
【戰士小公主】12年照顧罕病女從沒埋怨　鍾麗淇鼓勵同路人：盡我能力愛女兒
【星級父母】鍾麗淇大女參加跑步比賽　跟湯盈盈女兒同完成3公里跑
10:23 2023/03/20
【星級父母】鍾麗淇大女參加跑步比賽　跟湯盈盈女兒同完成3公里跑
鍾麗淇 娛樂人物職業 演員 KOL 爸媽心聲 娛樂行業 罕見病 社交平台

最高瀏覽

【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
07:59 2023/07/19
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
08:05 2023/07/19
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元
15:24 2023/07/19
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元