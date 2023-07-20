【戰士小公主】12歲患罕見病大女步入青春期　鍾麗淇證Isabella身體與精神上變青少年

▲ 鍾麗淇透露12歲患罕見病大女Isabella步入青春期。

由藝人轉型為瑜伽導師的鍾麗淇（Margaret），大女Isabella患有罕見病，曾被斷言活不過2歲，不過Margaret選擇與女兒笑著面對，在她的愛心照顧下，大女已度過12歲生日。

近日Margaret晒出Isabella近照，透露女兒無論身體上和精神上均步入青春期。

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踏入青春期

「廿四孝媽媽」Margaret盡母親責任親力親為照顧女兒，不用開班必定帶女兒四圍玩樂，享受親子時光。

她在社交平台分享兩名女兒12歲Isabella及7歲細女Michela，與好姊妹湯盈盈的女兒們10歲錢凱晴（Alyssa）及7歲錢凱琪（Kassidy）聚會相片，見到Isabella紮上兩條孖辮、穿上粉紅色裙子，少女味湧現。

▲ 鍾麗淇帶兩名女兒與湯盈盈女兒們聚會。（IG圖片）

Margaret留言透露Isabella已踏入青春期，無論身體上抑或精神上也變成了青少年。她以英文寫道：

與我漂亮的女兒們度過了一個美麗的晴天🥰🥰🥰🥰。Isabella就像一顆新芽，長得很快！身體長得這麼高了……精神上也變成了青少年，她試圖在拍照時推開或走開。但媽媽仍然夠堅強把你鎖著！你永遠無法逃走😂😂！！！

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月花數萬元治療

Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，每月要花數萬元治療費。醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

▲ 一家四口。（IG圖片）

Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

去年，Margaret分享Isabella行上樓梯的影片；今年3月更到迪士尼樂園參加「Duffy與好友3公里跑」，在胞妹Michela攙扶下Isabella靠著自己努力一步一步衝線，畫面溫馨動人。

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