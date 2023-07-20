【DSE放榜】保良局屬校2位學生考獲5科5*佳績 均計劃從事醫學服務市民

▲ 考獲5科「5*」佳績的陳芷晴同學

2023年中學文憑試已於7月19日放榜，保良局指屬校應屆考生均取得佳績，保良局第一張永慶中學陳芷晴同學及保良局百周年李兆忠紀念中學陳逸朗同學更考獲5科「5*」之佳績。保良局指，屬校有54名學生考獲2科或以上「5*」成績，比去年增加29%，為近10年之冠。

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來自保良局第一張永慶中學的陳芷晴同學，今年考獲5科「5*」之佳績，陳同學表示：「成績比預期好，希望入讀港大言語及語言病理學，日後可以在公立醫院服務基層市民，回饋社會。」該校周楚成校長對整體學生成績表示滿意：

本校今年有19位學生考獲2科『5*』或以上，比例比去年高，欣喜學校能為學生帶來平穩的高學術水平及全人發展。

▲ 考獲5科「5*」佳績的陳芷晴同學

考獲5科「5*」的保良局百周年李兆忠紀念中學陳逸朗同學，在應考物理科前確診，幸好排除萬難，於物理科亦考獲「5*」，他表示：「感謝學校的教導，讓我由初中已對科學知識感到興趣，更有機會接受學校訓練參加多項奧林匹克賽事，提升知識及經驗，日後希望能在醫學研究等方面發展。」

該校丁永興校長寄語學生裝備自己回饋社會。「學生在學術上取得成就，印證學校『全人教育、多元發展』的優質教育。祝願各放榜考生繼續拓濶經歷，裝備自己，做個良好公民。」

今年度保良局屬下中學於中學文憑試，共有54名學生考獲2科或以上「5**」成績，成績比去年42名學生增加近3成。保良局將於7月28日舉行「屬下中學文憑考試(HKDSE)優異成績頒獎典禮」，向獲優異成績的學生頒發保良局獎學金以作鼓勵。

保良局主席兼屬校總校監陳黎惠蓮女士表示：「保良局屬校著重學生全人發展，關顧學生的學業成績外，亦會透過生涯規劃教育，讓學生探索多元出路，確立未來志向。我祝福一眾放榜學生能尋覓自己理想的出路，在不同領域都能發揮所長，同時不忘心繫社會弱小，努力將所學知識回饋社會。」

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責任編輯︰王明芳