  • 33°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】215磅癡肥韓妹不節食靠3大秘訣　激減66磅健康又持久

保健美顏 15:54 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

215磅癡肥韓妹，不節食靠3大秘訣激減66磅，健康又持久。

減肥需要很大的決心和恆心。南韓一名身高約1米6的女生，體重曾重達97.8公斤（約215磅），不節食透過運動最終成功減至69.7公斤（約153磅），重獲自信心。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

該名韓妹於Instagram分享自己的減肥經歷，她表示自己從小就是胖嘟嘟的形象，但工作之後心理卻因此受到創傷，患上輕微恐慌症，同時還伴隨著失眠、無力症和暴食症，面部也長滿化膿性的痘痘，體重更一度飆至215磅。

最初她找醫生開了減肥藥，但體重卻反彈了2倍，於是下定決心要讓自己健康地減肥，並開始了運動以及適當的飲食控制，最終成功甩掉61磅。

韓妹表示，因自己食量較大，所以過度節食反而會造成反效果。她在社交平台上也會分享自己的減肥食譜，比如將米飯改為糙米飯，進食低GI食物和高纖維質食物，再搭配大量的蔬菜與蛋白質肉類，不僅可以調節新陳代謝，還能有飽腹感。

點擊圖片放大
+7
+6

她還分享自己可以養成運動習慣的秘訣之一，就是找人一起陪她運動。除了找到自己喜歡的教練外，還可以和朋友互相督促，心情也會更好，才更容易養成運動的習慣。另外，她還會記錄下自己每次的運動數據，可以在更了解自己身體變化的同時，也能激勵自己繼續堅持下去。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】兩孩夫婦努力瘦身做運動　攜仔女齊穿比堅尼展示成果
16:53 2023/07/07
【減肥大作戰】兩孩夫婦努力瘦身做運動　攜仔女齊穿比堅尼展示成果
【減肥大作戰】日肥妹讀中學被嘲似30歲　創3招「整容級減肥法」輕鬆減50磅變女神
16:30 2023/06/19
【減肥大作戰】日肥妹讀中學被嘲似30歲　創3招「整容級減肥法」輕鬆減50磅變女神
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
13:32 2023/02/07
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」

你可能感興趣

【減肥大作戰】兩孩夫婦努力瘦身做運動　攜仔女齊穿比堅尼展示成果
16:53 2023/07/07
【減肥大作戰】兩孩夫婦努力瘦身做運動　攜仔女齊穿比堅尼展示成果
【減肥大作戰】日肥妹讀中學被嘲似30歲　創3招「整容級減肥法」輕鬆減50磅變女神
16:30 2023/06/19
【減肥大作戰】日肥妹讀中學被嘲似30歲　創3招「整容級減肥法」輕鬆減50磅變女神
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
13:32 2023/02/07
【減肥大作戰】昔日體重達273磅極速減至108磅　韓妹成女神卻現「恐怖後遺症」
健康問題 減肥 健康養生 養生 暴食症 Keep Fit 蛋白質 食譜 運動 南韓

最高瀏覽

【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
07:59 2023/07/19
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
08:05 2023/07/19
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元
15:24 2023/07/19
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元