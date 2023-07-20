【減肥大作戰】215磅癡肥韓妹不節食靠3大秘訣　激減66磅健康又持久

▲ 215磅癡肥韓妹，不節食靠3大秘訣激減66磅，健康又持久。

減肥需要很大的決心和恆心。南韓一名身高約1米6的女生，體重曾重達97.8公斤（約215磅），不節食透過運動最終成功減至69.7公斤（約153磅），重獲自信心。

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該名韓妹於Instagram分享自己的減肥經歷，她表示自己從小就是胖嘟嘟的形象，但工作之後心理卻因此受到創傷，患上輕微恐慌症，同時還伴隨著失眠、無力症和暴食症，面部也長滿化膿性的痘痘，體重更一度飆至215磅。

最初她找醫生開了減肥藥，但體重卻反彈了2倍，於是下定決心要讓自己健康地減肥，並開始了運動以及適當的飲食控制，最終成功甩掉61磅。

韓妹表示，因自己食量較大，所以過度節食反而會造成反效果。她在社交平台上也會分享自己的減肥食譜，比如將米飯改為糙米飯，進食低GI食物和高纖維質食物，再搭配大量的蔬菜與蛋白質肉類，不僅可以調節新陳代謝，還能有飽腹感。

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她還分享自己可以養成運動習慣的秘訣之一，就是找人一起陪她運動。除了找到自己喜歡的教練外，還可以和朋友互相督促，心情也會更好，才更容易養成運動的習慣。另外，她還會記錄下自己每次的運動數據，可以在更了解自己身體變化的同時，也能激勵自己繼續堅持下去。

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責任編輯：羅嘉欣