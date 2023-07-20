【星級型爸】謝君豪22歲女兒英國讀藝術系畢業　愛女盡得父親優良藝術天份

▲ 謝君豪於英國出席愛女的畢業禮。

金馬影帝謝君豪除是好戲之人，私下更是一名寵愛女兒的暖爸，謝君豪日前於社交網分享在英國出席女兒謝采湳的大學畢業典禮。

從照片所見，謝君豪戴上墨鏡兼穿著西裝現身英國紐卡素大學（Newcastle University），當中他寫道：「這是重要的一天！」，不少圈中好友也留言說恭喜，包括王丹妮、張繼聰、王菀之等。

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遺傳影帝爸高顏值

謝君豪的愛女謝采湳（Niki）今年22歲，修讀藝術系的Niki曾於2022年赴奧地利維也納應用藝術大學作交流生。

Niki個性低調，只於IG分享藝術作品，不過從其展覽網頁發現其近照，雖然自拍照只看到Niki三分二臉孔，不過Niki眼大大鼻高高，完全遺傳型爸的高顏值！

另外網頁有著Niki的個人簡介，除了繪畫外，Niki跟爸爸一樣喜愛攝影。

▲ 謝君豪跟女兒Niki。

其實謝君豪上月已經抵達英國，6 月8日君豪於IG發帖文，原來他提早到英國支持女兒的藝術展，更分享愛女的作品，當中他寫道：「剎那生滅。自然光影，隨時間和天氣的不同而有不同風景。此時此刻。」，更Hastag愛女的IG，另外謝君豪拿著相機於校園內拍照。

相隔一周，君豪分享於愛女展覽的自拍照，當中有人留言讚：「個Tufting真係靚」，Niki即回覆說多謝。Tufting中文直譯為「簇絨」，其製成品是以簇絨槍慢慢「打」出來，是近年大熱的創作。

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女兒擇日出世

謝君豪跟妻子戚婉儀於1996年結婚，2001年女兒謝采湳出生，原來Niki的出世日期是13日，當中有著原因。君豪曾於訪問解釋太太選擇於13日剖腹分娩，是他找了一個高人擇好時辰和日子，加上當年他演《南海十三郎》而成名，他笑說：「個女出世又係十三日，真係好爽。」

謝君豪向來疼惜女兒，早年他於內地拍戲時沒多時間陪伴女兒，每當女兒放假或新年，他都會讓女兒北上團聚。另外謝君豪還喜歡給予家人驚喜，如果能有幾天的假，他會回家見女兒。

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