【Disney+電影】《想見你》《白日青春》下月上架　兩大動人華語話題電影

▲ 《想見你》電影版

男神許光漢與柯佳嬿主演的台灣片《想見你》及金馬影帝黃秋生主演的港產片《白日青春》將於下月在Disney+上架。

延續電視劇浪漫

《想見你》被譽為近年穿越愛情劇當中最出色的作品，劇中深情的李子維令台灣演員許光漢登上一線演員之列，並進攻南韓，成不少韓國女觀眾心中的Oppa，氣勢一時無兩。電影版《想見你》延續電視劇故事線，並由原演員陣容「鳳南小隊」許光漢、柯佳嬿、施柏宇繼續擔任主角。

《想見你》電影版當中，李子維（許光漢飾）與黃雨萱（柯佳嬿飾）終成為情侶，但李子維卻離奇墮樓死亡。黃雨萱後來憑《Last Dance》錄音帶穿越到李子維墮樓死亡之前，觸發了多重宇宙發展，李子維、黃雨萱於不同時空當中，都想回到過去阻止對方墮樓，互相拯救，至死不渝。

（《想見你》將於8月1日凌晨12時在Disney+ 獨家串流上線）

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秋生登金馬影帝之作

《白日青春》由三度奪得金馬獎最佳男配角的資深演員黃秋生與巴基斯坦裔小演員林諾（Sahal Zaman）任主角，演出一段似有還無、像親生父子般的情感。黃秋生更憑此作品首次登上金馬影帝寶座，為他近年愈見爐火純青的演技加冕。

故事講述的士司機陳白日 (黃秋生飾) 因肝硬化時日無多，與兒子 (周國賢 飾) 多年來衍生的芥蒂已來不及消滅。難民之子莫青春 (林諾 飾) 的父親因陳白日而死，即將面臨遣返回國。

▲ 《白日青春》

一個失去父親的兒子，一個與兒子關係不能彌補的爸爸，二人於充滿矛盾的命運安排下展開一段死前逃亡之旅，發展出像極了父子之間的情感。

在第59屆金馬獎，除最佳男主角外，新晉導演劉國瑞兼任編劇，榮獲金馬獎最佳新導演，並以難民議題為基礎的故事創作奪得最佳原著劇本獎。電影亦於第40屆香港電影金像獎榮獲最佳新演員大獎。

（《白日青春》將於8月12日晚上9:30在Disney+ 獨家串流上線）

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