【高溫運動】内地14歲男生高溫下操場跑13個圈後猝死 家屬質疑訓練過量

▲ 內地發生14歲男生在高溫下，在學校操場跑步後猝死。

酷熱天氣，熱得讓人受不了，做運動容易脫水，甚至有生命危險！內地一名14歲男生，被學校甄選為田徑校隊，早前他在酷暑天氣下，於學校操場跑步時疑身體不適後猝死。學校的閉路電視顯示少年在跑步期間，用手按著肚子，惟教練依然叫他繼續跑，家屬質疑是學校訓練過量，導致少年不幸身亡，「硬生生把我的孩子跑死」。學校則否認相關指控，並指男生是「心臟猝死」。

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綜合內媒報道，家屬指死者小龍(化名)體重101公斤（約222磅），於今年4月12日入讀浙江金華體育運動學校。事發在6月28日下午5時31分，當日天氣炎熱，他在學校操場進行跑步運動，學校要求他跑15圈(一圈為400米)，教練更安排他在女生隊的最後，

學校老師明明知道我孩子跑步不行，硬生生的讓我的孩子堅持，而我的孩子在跑到第13圈時候倒底而不起，硬生生把我的孩子跑死。

家屬指當日下午5時31分前，孩子在高溫下還有各種強烈運動，而從學校的閉路電視發現，其中一名教練在跑步過程中用手指着，存在語言攻擊，他的堂姐程小姐受訪時，也指教練非常凶，

他剛去沒多久，可能一上去那麼大的運動量，他身體素質就是達不到那個要求，但他教練還要讓他完成，當天(6月28日)下午四五點左右，就一直在室外訓練，很熱，沒跑完，跑到第13圈，我們看到監控是跑到13圈時，他捂着肚子，同時他的教練還用手指着，那個表情非常凶，應該是罵人呢！

堂姐續指，堂弟是通過層層的選拔，留下8人入校隊，

那邊的教練和我嬸嬸、叔叔反映說，他的訓練程度跟不上其他人，他比其他人的成績落後一點，但是他(教練)還是給我們布置同樣的訓練量。

金華城東派出所人員表示，已經排除他殺的情況，判斷為民事糾紛，７月份家屬和校方就賠償款進行多次協商，「這個情況就是按民事責任上來確定，到底是學校承擔多少的責任。」

近日，金華體校相關負責人則否認訓練過量導致小龍身亡，稱是心臟猝死，表示經協商已賠償完畢。該校的伍校長指，學校很積極並主動地為他多補償一點錢了，

我們金華像這類事情，最多是65萬人民幣，我們這裡另外二十幾萬塊錢都是募捐出來給他們的了，要有法律依據的，我們賠這個東西都有法律依據的，我們學校裡很想拿錢多拿出來，但是我們要受紀委監委督查的，他的弟弟的話原來就是心臟猝死的，他不是訓練死，反正已經處理好了。

7月17日，家屬抖音的賬號已清空所有求助視頻。

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責任編輯︰王明芳