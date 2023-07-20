【好僱主】外傭儲蓄未夠思鄉不敢回家　港爸安排菲律賓親子遊讓姐姐多留2周

▲ 外傭因儲蓄不足，即使思鄉也不敢回家，港爸決定安排全家去菲律賓旅行，讓姐姐可以回家。

僱傭關係是雙向的，好僱主遇上好姐姐更是難能可貴。近日有港爸在社交媒體分享，得知家中外傭因儲蓄不足，即使思鄉也不敢回家的苦況後，他與太太決定安排全家去菲律賓旅行。菲傭姐姐來幫忙照顧小朋友，藉此驅使她可以順道回家，讓她多留兩個幾星期與家人共聚，並見證兒子畢業。

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該名港爸於7月16日在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」，講述全家帶外傭去旅行一事，原來背後有窩心原因。他寫道︰

姐姐做了兩年多唔敢返家鄉，話仲未儲夠錢，於是我哋安排個trip一家大細去菲律賓，然後叫佢stay behind兩個多星期。」

外傭見證兒子小學畢業

TOPick訪問了這位港爸阿德，他與太太育有兩名分別3歲和2歲的兒子，而菲傭姐姐自其幼子出生後，就在他家工作了近3年。阿德指姐姐原本表示無意回家，他們已在今年初將姐姐回鄉的機票及年假折合現金給她。不過，他們知道姐姐其實有苦衷︰

後來發現佢家裡出事，間唔中喺房喊，知道佢係想回家。

▲ 一家人在菲律賓旅遊5日，姐姐繼續留在當地兩個多星期。（受訪者提供）

菲傭姐姐是單親媽媽，育有兩名兒子。阿德夫婦知道姐姐想家而不敢回家，於是決定安排菲律賓親子遊，加上阿德的父母，一家六口帶著姐姐同行。阿德分享這趟旅行的用意︰

透過旅行叫姐姐嚟幫忙照顧小朋友，推動佢順道回家。佢大仔剛好7月小學畢業，可以返去見證小朋友一個里程碑。

小朋友與姐姐難捨難離

阿德熱愛潛水，去過菲律賓多次，只是兩個兒子首次搭飛機就去菲律賓，他笑言「我諗香港冇乜邊個家庭同小朋友第一次旅遊會揀菲律賓」。一家人在當地旅遊5日，姐姐之後放假18日至本月底，探望在菲律賓的家人。阿德形容整個旅程很開心，雖然姐姐是菲律賓人，但因住所不近海邊，從沒見過海龜，這次旅行就首次見到海龜，姐姐亦收穫豐富，「買咗好多嘢，拖兩個喼回家」。

姐姐自阿德的幼子出生起便在他家工作，他坦言「我哋要求唔高，佢對我細仔好就夠。」當他們離開菲律賓時，阿德的幼子不捨跟姐姐分別，哭到不得了，回港後仍經常問姐姐在哪裡，可見他有多想念姐姐。

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記者︰駱秀玲