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【兒童健康】善心男領養唐氏棄嬰視如己出 女童患胸椎側彎須高額醫療費仍不離棄

兒童健康 15:07 2023/07/21

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爸爸視養女是最珍貴的禮物。

愛是無分血緣的，馬來西亞一名從事散工的暖心男子，16年前領養了患有唐氏綜合症女孩，他多年來悉心照顧視如己出，豈料女孩最近確診患上胸椎側彎，令到父女經濟大受打擊，但這位暖心爸爸繼續不離不棄不打算放棄，但希望能籌得款項救治女兒。

綜合馬來西亞傳媒報道，58歲的張福鼎於16年前領養了患有唐氏的養女，養女的媽媽是未婚懷孕，產後被丈夫拋棄因此遺棄她。張爸爸憶述，當年看見孩子後認為與女嬰頗有緣份，「當我透過觀察窗看向嬰兒時，她給我一個可愛的微笑，動著小手指，好像我們之間有種聯繫」，再加上張認為自已收入微薄難以尋找另一半，故決定領養女嬰成為養父。

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16年來，張福鼎將養女視如己出，愛護有加，可惜疾病卻打破了他們安穩的生活。16歲養女最近確診患上胸椎側彎，即胸椎側面曲線異常，需要到馬來西亞吉隆坡中央醫院的骨科進行治療，但需要高額的醫療費用。

張福鼎與養女的故事經傳媒報道後，現時他每月獲得馬六甲社會福利局每月250令吉（約500港元）和部份組織友人的援助。不過，要同時應付交通費和女童生活品依然入不敷出。現時，當地慈善機構希望善心人士可以經過丹絨比拉拉獅子會向張褔鼎提供援助。

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責任編輯︰王明芳

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