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【野挺有趣】辦寵物嘉年華黃宗澤即場失聲　與蔡潔齊合作做蛋糕

娛樂 14:27 2023/07/20

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黃宗澤（Bosco）最近參與內地真人騷《野挺有趣》，跟年輕一輩藝人合作，齊化身活動策劃團隊，於近郊地點製定各種形式的活動及嘉年華，協力打造成為新的潮流打卡地，並以寵物嘉年華為主題。

Bosco更請來好友蔡潔幫手，同場又有「雨神」稱號的蕭敬騰擔任飛行嘉賓，投入拍攝的他為追趕進度，綵排期間更一度失聲。

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不負黃三歲之名

今次為多隻寵物搞嘉年華兼婚禮，Bosco事前已與蔡潔忙了一天，合力做寵物蛋糕，到活動當日Bosco眼見距離觀眾差不多入場，馬上催促各人排練，又幫手拖地整理地方，綵排過後，Bosco已即時失聲。

到嘉年華開始，Bosco與蔡潔一組，於節目中一同放狗，玩遊戲，默契十足，而由於遊戲環節需帶上自己寵物，Bosco搞笑化身惡犬由蔡潔帶出，蕭敬騰即道：「這個寵物我知道牠的名字，叫黃宗澤，看起來十分凶狠！性格暴躁！」引來大家都表示想養一隻。Bosco笑言：「我只是搗亂一下。」果然不負是黃三歲之名。

由於蕭敬騰每到一個地方演唱，當地都會出現降雨現象，被冠以「雨神」稱號，而節目拍攝當日亦下滂沱大雨，節目組一度擔心活動需要取消，可幸是組內除有「雨神」還有「太陽之子」Bosco，他笑說：「雨神！早上起來下雨，但我有我『太陽之子』在，還是平手！」，天公造美一場雨過後，將危局的天氣趕走。

Bosco為愛狗之人

眾所皆知，Bosco為愛狗之人，家中養了多隻狗狗，早年更於在大樹下做狗義工時，領養了隻小狗回家，愛心爆棚。

Bosco於節目一度哽咽道出：「其實只是想帶給所有看這節目的人一個信息，就是，你要養一個寵物，就要對牠負責一輩子，因為牠們來到我們的生命裏給你們分享牠們的愛，分享牠們的忠心，所以我們也要對牠負責任，請大家繼續傳遞這一份愛。愛牠們！」

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