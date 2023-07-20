【道德綁架】兩孩媽媽機上要求換座　女乘客拒絕遭狂鬧15分鐘

▲ 兩孩媽媽要求更換飛機座位，女乘客拒絕遭狂鬧15分鐘。

不是大聲就是對的！美國一名首飾品牌執行長譚美（Tammy Nelson）在乘搭飛機時，被一名媽媽以想與孩子同坐為由霸佔她的靠窗座位，譚美禮貌拒絕，但被大聲呵斥，幸好旁人為譚美發聲。

綜合外媒報導，首飾品牌「CONQUERing」的執行長譚美，日前搭乘達美航空準備從美國俄亥俄州飛往加州工作。在上機時，她看到自己的座位被一名陌子女生霸佔，她上前向女子說道：

不好意思，你好像坐錯位子了。

最新影片推介：

陌生女子指著旁邊兩個位置上的孩子說，「噢，妳想要坐在這裡嗎？我想我們可以換個座位，因為這些是我的孩子」，譚美表示如果兩孩媽的座位同樣是靠窗位置就答應換位。但是，兩孩媽的座位是後一排的中間位置，所以譚美拒絕交換要求。

不料，兩孩媽回到自己的座位後，與旁邊女子瘋狂抱怨譚美的不是，聲量大到同機艙的人都能聽到。譚美感無奈拍片紀錄，在網絡平台TikTok發帖講述自己前一晚只睡了90分鐘，落機需要趕到500人面前演講，因而故意購買靠窗座位在飛機上補眠。

譚美表示自己同為母親，認為除非孩子年紀真的非常小，或者有特殊需求，否則分開坐真的沒有甚麼問題，何況兩孩媽只是坐在後一排，

孩子們約11歲和15歲，那位媽媽坐後排位，伸出手就能碰到他們。

幸好，兩孩媽在訴說不滿15分鐘後，旁邊的女子主動為譚美發聲，

我可以理解你想與孩子坐在一起的心情，但這種情況通常需事先與空服員溝通或是劃位時就處理好，而不是強制要求其他乘客與妳交換，更何況有些靠窗座位是需要加錢的。

TikTok帖文引起網民討論，大多認為兩孩媽無理，「如果人們想坐在一起，就應該一起訂票」、「不用覺得自責或罪惡，那本來就是你的座位」、「沒換座位是對的，對於那種態度不好的人真的不用客氣」。

譚美最後表達，這是社會的通病，人們經常認為別人有義務協助完成你的願望，但不是每件事情都一定如你所願，提醒大家想到自己之餘也要多為他人著想，也要適時地捍衛自身權益。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳