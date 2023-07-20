林子博未等亡妻入土為安背後原因曝光　好爸爸未習慣移英生活

▲ 林子博未等亡妻入土為安便移民。

前TVB娛樂新聞台主播林子博於2021年帶同一對子女移民英國，經歷過不少挫折，由初初租住的公寓「甩皮甩骨」、找學校上的困難等，移英至今兩年，一家三口現在總算安定下來。

子博的太太董燕君（Shirley）於2020年因癌症平滑肌肉瘤病逝，情深的子博曾在社交平台對Shirley道出心底話、表達對亡妻的思念。不過，原來子博當時移民時，亡妻也尚未入土為安。

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林子博跪拜亡妻

近日，子博與一對子女回港，並有報道指子博帶著子女到墳場拜祭亡妻，子博接受媒體訪問時更指自己要向太太負荊請罪！

子博與子女、男親友到靈灰龕位拜祭，並逗留大約半小時。子博讓一對子女先行上車，自己就在亡妻的靈灰龕位前低頭肅立，又摸著亡妻的相，盡現對亡妻思念之情。

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未等亡妻入土為安有原因

子博接受傳媒訪問時也表示自責，皆因他未有等待太太上位便離開香港。

他指一切都是timing問題，一來未知道何時可獲靈灰位，二來香港住處的租約期滿，再加上需配合兒子卓楠在英國的開學時間，故他當時需要急忙移民。

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移英住獨立屋

攜子女移英的子博，坦言尚未習慣當地的生活，並在YouTube頻道《子博在英國》作分享。

他與子女居住兩層獨立屋，分別有5個房間，包括3人各自的獨立房間、一間客房、一間書房，另外有一間雜物房。

大屋門外有至少兩個車位，開門右轉就是闊落的客廳，再往內走就是面對大花園、採光優良的飯廳。

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