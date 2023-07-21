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【核廢水】李家超應要求晤日本駐港總領事　指排放核廢水對食安和環境造成沒法排除風險

政治 15:35 2023/07/21

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李家超稱，如日方一意孤行，特區政府必須採取措施保障香港的食物安全和市民的健康。（資料圖片）

行政長官李家超今日（21日）應要求與日本駐港總領事岡田健一會面，並表達特區政府對日本福島核廢水排放計劃的高度關注，會以保障香港食物安全和公眾健康作第一考慮。環境及生態局局長謝展寰亦有出席會面。

李家超於會上向岡田健一表明，日方計劃無間斷式大量排放核廢水到海上，時間長達30年之久，做法史無前例，對食物安全和環境影響造成沒法排除的風險。如日方一意孤行，特區政府必須採取措施保障香港的食物安全和市民的健康。特區政府會密切注意事態發展，願意與日方保持溝通。

環境及生態局局長早前宣布，一旦日方啓動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

除了禁止相關（都）縣水產品進口外，食安中心亦會於進口及零售層面把關，繼續加強對日本進口食品的檢測，並按風險評估的結果適時調整相關監測工作。

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責任編輯：林曉君

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