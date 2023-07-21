「靖海侯」急澄清談國安法文章　因何引熱議？

▲ 港區國安法在港實施三年有餘。（資料圖片）

內地知名博客「靖海侯」一篇題為《我們到底需要一個什麼樣的香港》文章，近月在政圈引起熱議，其中一句「存在香港國安法被『泛化利用』的問題」，引出不少「知音」應和。

發文澄清：非批評港府治亂政策和紀律部隊執法行動

靖海侯以「借題發揮，莫成了『軟對抗』」為題，再撰文直指本港社會就其文章的討論，「變了形、走了樣」，並就其觀點加以澄清，強調絕非在說國安法在整個執行層面被「泛化利用」，更不是批評港府的治亂政策和紀律部隊的執法行動。

靖海侯澄清文章再度引起熱議。靖海侯將文章被誤讀，歸咎於媒體最開始的報道僅關注文章一小部分，以致很多人沒有看原文，也沒看全文，「一些別有動機的人借題發揮，試圖打亂香港撥亂反正的節奏。」

《我們到底需要一個什麼樣的香港》一文發出後，備受關注的在於文章第五節，當中提及執行者三類「不應該的言行」，其中第一類最引人關注：

少數人（包括官員和議員）不問事情性質與輕重，動不動就拿國安法出來做事，存在國安法被「泛化利用」的問題，把國安法變成了推銷個人政策的撒手鐧、當成辦不成事情的擋箭牌。

有熟悉中央政策的資深建制認為，此文之所以會熱議至此，一則源於有關人士對港區國安法的誤解；二則源自有關人士對「靖海侯」身份的誤解。

知情者：靖海侯並非代表官方發聲

有關靖海侯身份方面，作者本身是駐港央媒記者，近年不時以「靖海侯」為名撰文評論香江時政，知情者指，很多人看他是駐港央媒記者，以為他是代表官方發聲，實則不然，「只是一位記者對香港時政的個人觀點。」

有資深建制中人指，建制圈子不少人誤以為靖海侯文章是「聖旨」，應和發聲，加上社會上確實存在對國安法有憂慮之人，兩者「一拍即合」，便出了事。「靖海侯所指的第二類尚有實例舉證，但第一類無指名道姓，更提及包括官員和議員，易讓人結合當下情況，對號入座，加以演繹。」

靖海侯提出的第二類「不應該的言行」是：

少數人習慣性為相關政策加碼，無腦向社會轉移壓力，於是圖書館的魯迅作品被下架，完全與政治不相干的電影不再播。

國安法實施不久，不少執行者，尤其下層尚未摸透其中準則，最有爭議的，包括公共圖書館下架部分書籍一事。

鄧飛：審查書籍責任不應壓給圖書館職員

立法會議員鄧飛認為，不應將審查書籍的責任壓在圖書館職員身上，建議參考《淫褻及不雅物品管制條例》的審查機制，由政府委任各界人士進行圖書審查工作，以增加審查的公信力和效率。

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