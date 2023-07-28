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【公務員招聘】楊何蓓茵：至少14個部門共22個職系提前開放大三學生申請（附招聘時間表）

政治 16:11 2023/07/28

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（楊何蓓茵Facebook圖片）

港府6月1日宣布，今年起容許即將升讀大學三年級或大三學生投考政務主任等6個職系。公務員事務局局長楊何蓓茵今日表示，新安排推行近2個月，至少有14個部門，合共涉及22個職系開放予2024年及2025年畢業的大學生或研究生申請，以提早招攬優秀人才加入政府。

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楊何蓓茵今日在社交平台表示，上述大部分職位的申請日期於8月起陸續開展，例如：

8月會進行助理教育主任及助理小學學位教師的招聘；

9月會開放接受申請的聯合招聘考試 (JRE)，涉及6個職系 (政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任)；

多個紀律部隊亦響應及配合新安排， 開放招收多個職系，致力吸引人才加入。

楊何蓓茵強調，只要有服務市民的心志，符合職位要求水平的大學生，非常歡迎他們加入政府。政府會秉持公務員招聘的公開、公平及公正原則，以「同一把尺」考核大學三年級的學生和其他申請人，致力維持公務員團隊的質素，不存在降低要求。

她續指，會繼續在暑假及開學後加強新措施的宣傳推廣工作，目標只有一個，就是希望吸納更多有志之士加入政府服務，竭誠為民提供優質和高效服務，同為香港開新篇。

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責任編輯：林曉君

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