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【47人初選案】何桂藍指議員提質詢修正機會寶貴　若預算案審核程序不公會反對

社會 15:06 2023/07/20

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前《立場新聞》記者何桂藍。（資料圖片）

民主派初選案今（20日）踏入第88日審訊，前《立場新聞》記者何桂藍續作供。何稱，議員提出質詢、修正的機會很寶貴，應將問題攤在陽光下，並謂即使她滿意財政預算案的內容，但審核程序不公，基於議員須對公眾利益負責，「我都要反對」。

被告何桂藍第3日作供，何指向選民負責並非議員的唯一責任，亦包括公眾利益。何指，財政預算案除了基本工程儲備基金和未來基金外，在《國安法》相關撥款中，有很多帳目不清不楚，明言「條數唔清唔楚都應該投反對」。

法官陳仲衡質疑案發時未有國安相關撥款，何反駁指她在2020年6月已知道國安撥款不須經立法會審核，「作為一個選緊立法會嘅人，我當時理解係無論佢拎幾多錢我都監察唔到」。

何又指，坊間只關注預算案派糖及減租等措施，有很多細節公眾其實不知道。何認為，議員提出質詢和提出修正的機會很寶貴，議員應該將問題攤在陽光下。

何供稱，她理解在野黨的立場本來便應否決預算案，在預算案曝光前其既定立場亦是反對，除非行政機關可說服她。何指，其關注是審核程序公正，即使預算案內容令人滿意，基於議員須對公眾利益負責，她也會反對。

何認為只有五大訴求之一的雙普選達成了，港人才有改變議事規則的可能性。假若民主選舉後港人仍認為機制毋須改變，她雖尊重但仍會投反對票，同時繼續說服港人議事規則需要改變。

作供期間何數度作出澄清，被法官勸喻莫用Big words（艱澀用字），及後又修正用字。何否認，解釋她只是小心用字，「我好清楚呢條罪可以判終生，答錯一隻字都可以坐十幾年」，冀法官別認為她為拗而拗。

聆訊明（21日）續。

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記者：陳曉欣

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