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【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘　原子彈之父孤注一擲救世

娛樂 17:41 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

曾執導《星際啟示錄》（Interstellar）、《潛行凶間》（Inception）及《蝙蝠俠》（Batman）三部曲的大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導新作《奧本海默》（Oppenheimer），繼續用他喜歡的IMAX技術拍攝，並採用IMAX65毫米及65毫米大片幅菲林攝影的拍攝技術，同時也是有史以來首部以IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。

《奧本海默》是一部傳記劇情片，電影講述「原子彈之父」羅伯特奧本海默的傳奇故事，他在第二次世界大戰期間參與並領導了「曼哈頓計劃」，成功研發了第一顆原子彈，並透過「三位一體Trinity」的方式試爆成功的過程。

《奧本海默》IMAX場次開始預售　放映全亞洲獨家35mm菲林版本

大導演基斯杜化路蘭

斯里安梅菲演「原子彈之父」

影片由基斯杜化路蘭的愛將斯里安梅菲（Cillian Murphy）演「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer），艾美莉賓特（Emily Blunt）演其妻兼生物學與植物學家凱瑟琳（Katherine “Kitty” Oppenheimer）。

另外，麥迪文（Matt Damon）演領導「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）的萊斯利格羅夫斯將軍（General Leslie Groves Jr.），羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）演美國原子能委員會創會成員之一劉易斯斯特勞斯（Lewis Strauss）。

羅拔唐尼飾演劉易斯斯特勞斯。

其實，基斯杜化路蘭影片都引起話題，綜合起來，今次新作K有7大點要注意

1.基斯杜化路蘭被封為21世紀最成功電影導演之一 
2.演技出眾斯里安梅菲飾演「奧本海默」
3.「重現」歷史上首次核爆瞬間的故事
4.IMAX菲林攝錄機拍攝，呈現真實壯麗畫面
5.推崇實景拍攝，不用電腦CG呈現「真爆炸」
6.最頂級卡司陣容集結
7. 認識「原子彈之父」奧本海默

斯里安梅菲演「原子彈之父」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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