【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘　原子彈之父孤注一擲救世

曾執導《星際啟示錄》（Interstellar）、《潛行凶間》（Inception）及《蝙蝠俠》（Batman）三部曲的大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導新作《奧本海默》（Oppenheimer），繼續用他喜歡的IMAX技術拍攝，並採用IMAX65毫米及65毫米大片幅菲林攝影的拍攝技術，同時也是有史以來首部以IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。

《奧本海默》是一部傳記劇情片，電影講述「原子彈之父」羅伯特奧本海默的傳奇故事，他在第二次世界大戰期間參與並領導了「曼哈頓計劃」，成功研發了第一顆原子彈，並透過「三位一體Trinity」的方式試爆成功的過程。

《奧本海默》IMAX場次開始預售 放映全亞洲獨家35mm菲林版本

▲ 大導演基斯杜化路蘭

斯里安梅菲演「原子彈之父」

影片由基斯杜化路蘭的愛將斯里安梅菲（Cillian Murphy）演「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer），艾美莉賓特（Emily Blunt）演其妻兼生物學與植物學家凱瑟琳（Katherine “Kitty” Oppenheimer）。

另外，麥迪文（Matt Damon）演領導「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）的萊斯利格羅夫斯將軍（General Leslie Groves Jr.），羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）演美國原子能委員會創會成員之一劉易斯斯特勞斯（Lewis Strauss）。

▲ 羅拔唐尼飾演劉易斯斯特勞斯。

其實，基斯杜化路蘭影片都引起話題，綜合起來，今次新作K有7大點要注意

1.基斯杜化路蘭被封為21世紀最成功電影導演之一

2.演技出眾斯里安梅菲飾演「奧本海默」

3.「重現」歷史上首次核爆瞬間的故事

4.IMAX菲林攝錄機拍攝，呈現真實壯麗畫面

5.推崇實景拍攝，不用電腦CG呈現「真爆炸」

6.最頂級卡司陣容集結

7. 認識「原子彈之父」奧本海默

▲ 斯里安梅菲演「原子彈之父」。