【侮辱國歌】張家朗奪金片被改配《願榮光》　27歲攝影師侮辱國歌罪囚3個月

▲ 張家朗奪金片被改配《願榮光》，27歲攝影師侮辱國歌罪囚3個月。（資料圖片）

2021年本港花劍運動員張家朗在東京奧運奪金，27歲男攝影師涉將頒獎影片配上反修例歌曲《願榮光歸香港》及上載至YouTube，經審訊後被裁定侮辱國歌罪成立，為首宗經審訊後被定罪的案件。涉案攝影師今（20日）於東區裁判法院被判監3個月，裁判官判刑時指，鼓勵留言人士作出損毀國歌的行為，屬侮辱國家的象徵，本案刑責嚴重，須判處阻嚇性刑罰，判囚3個月。

被告鄭榮進（27歲），報稱攝影師，被控於或約於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。

代表律師求情時指，被告僅將國歌移除，並換上歌曲《願榮光歸香港》，沒有發表任何評論或意見，其侮辱程度屬較低層次。代表律師又指，被告早前已遭還押，對初犯者而言，已受很大的衝擊，重犯機會不大，冀法庭可判處非即時或短期監禁。

裁判官判刑時指，背景報告顯示被告沒有真誠悔意，被告至今仍稱不知道《願榮光歸香港》的意思，惟被告於2019年曾於政黨工作，以及參與公眾集會，被告怎會對此不知情。

裁判官指，被告透過YouTube公開發佈涉案影片，雖然一度將影片設為私人觀看，但1年後又再公開影片。裁判官指，雖然反修例運動的高峰期已過，但影片瀏覽次數仍逾9萬次。

裁判官續指，雖然影片並沒有評論，但被告以《願榮光歸香港》表達的目的非常明顯，而且亦有人留言「光復香港」等字眼，以及作相反意見的留言，可見影響深遠。

裁判官指，被告不尊重獲獎運動員，以及引發不同政見人士的衝突。被告鼓勵留言人士作出損毀國歌的行為，屬侮辱國家的象徵。裁判官指本案刑責嚴重，須判處阻嚇性刑罰，警惕其他人不要參與，判囚3個月。

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記者：梁錦麟