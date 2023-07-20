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【食用安全】食肆驚現巨鼠爬牆　侍應徒手活捉拎入廚房畫面曝光

食用安全 16:37 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

網上流傳一段食肆出現老鼠的影片，之後一名男侍應迅速將老鼠捉住並衝入廚房。

食肆除了提供食物，衛生情況亦十分重要。近日網上流傳一段影片，一間食肆內驚見有老鼠爬上牆邊，隨即有員工衝上前將其一手捉住，再轉身衝入廚房，引來食客起哄。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

有網民本周二（18日）於Facebook社團「香港廢人肺話」上傳一段長約10秒的影片，從片中可見，一隻身形肥胖的老鼠正沿著牆邊奮力向上爬，之後一名穿著紅衣的男性員工迅速趕至，徒手一下按住牆上的老鼠。

之後該名員工便繼續將其一手捉實，轉身一口氣衝入廚房，不少食客見狀起哄，亦有人拿起手機拍攝影片。影片開始時，食肆靠牆一側並未有食客坐下用餐，但最靠近牆的一桌放滿食物，未知食客是否因發現老鼠而被嚇至離開餐桌。

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發帖者上傳影片時，並未列明涉事食肆位於何處，但參照店內中英文對照的餐牌及當中列出的銀碼，可推測事件發生在馬來西亞。片段曝光後引來網民留言，有人嘲諷稱「食材新鮮」、「廚房唔夠食材」，亦有人疑似擔心員工安危，指「比隻嘢咬一啖就大碌」。

更多網民留言請睇：

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責任編輯：羅嘉欣

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