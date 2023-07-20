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【玉女掌門人】周慧敏5年前養成做gym習慣　Vivian從老爺身上學懂年輕心境

娛樂 16:14 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「玉女掌門人」周慧敏昨日（7月19日）出席其代言的產品發佈會，Vivian以白色露肩裙示人，她表示今次拍攝廣告宣傳片過程獲得製作團隊的厚愛，大感窩心。

Vivian說：「製作團隊知道我超級怕凍，所以喺今次拍攝嘅過程，大家見我稍為有少少凍，要披返件披肩就即刻熄晒冷氣，而家天氣咁熱加上喺室內咁焗嘅環境，大家滴晒汗都堅持唔開返冷氣。」

周慧敏分享凍齡秘方。

生活習慣大公開

同時，她續說：「我有幾次真係求佢哋開冷氣，佢哋都係唔肯開，搞到我真係非常唔好意思。感受到拍攝團隊真係好sweet又有passion，所以我自己都好投入去拍攝，非常enjoy。」

問到Vivian養生小貼士，她謙稱未能說得上是小貼士，不過可以分享自己多年來的生活習慣，可讓大家作參考。

保持心境年輕

Vivian更透露說：「5年前開始keep住有做gym，保持一定嘅運動量，而且奉行少食多餐。另外，心情、心態同埋生活環境都係好重要，所以要搵到適合自己嘅生活方式啦，知道點樣去遠離負能量，以上都係保養得好嘅關鍵嚟㗎。」

她並表示從老爺倪匡身上學會保持心境年輕的秘技，說：「佢好識去發掘一個人或一件事嘅優點，然後放大讚美，人哋又開心佢自己又開心。即係如果你時時都記得保持到一個讚美嘅態度去生活，你咪會好識感恩，會活得寬容，有童真，心境都會年輕。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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