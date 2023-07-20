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【高官上京】曾國衞︰夏寶龍勉勵全力做好完善地區治理後續工作　續向各界解說好處

政治 16:00 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

曾國衞會見夏寶龍。（政府新聞處圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞昨日結束為期兩天訪京行程。他在總結行程時表示，短短兩天的北京行程收穫甚豐。

訪問期間，曾國衞獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見。夏寶龍在會面中，充分肯定特區重塑區議會和完善地區治理體系等工作，勉勵特區政府全力做好後續工作，包括繼續向社會各界解說落實完善地區治理方案的好處，以及籌備區議會選舉的各項工作，把完善地區治理的工作落到實處。

拜會發改委   就具體問題交換意見

曾國衞訪京時拜會了國家發展和改革委員會，就多項推進粵港澳大灣區發展的實務工作進行深入交流。曾表示，與發改委的交流十分務實，雙方就不少具體問題坦誠交換意見，對日後推動香港融入國家發展的工作非常重要。又稱往後會多到內地不同省市，與不同部委加強交流合作。

他亦到訪香港特區政府駐京辦，聽取同事的工作滙報。並勉勵同事須着力做好各方面的工作，包括積極爭取優質人才和企業來港發展等，以及支援在內地港人港企的工作等，特別是港人在內地遇事求助時，要全心全力提供協助。

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責任編輯：趙居逸

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