【中大改革】立會明首次審議草案　校評會校董去信促先待校董會討論

▲ 中大校董會主席同意盡快召開校董會特別會議，讓校董可以就《草案》充分討論。（資料圖片）

審議改革中大校董會法案的立法會法案委員會，明日召開首次會議，本身是中大校董的中大校友評議會主席楊于銘今日向法案委員會主席梁美芬發信，要求委員會，待中大校董會正式開會討論草案及有決議後，才進入實質討論草案條文內容的階段；並要求召開公聽會。

楊于銘今日在社交平台上載，發予法案委員會主席梁美芬的信件，認為立法會法案委員會應等待中大校董會正式開會討論草案內容，並作出決議或提出另一個方案後，才進入實質討論草案條文內容的階段。他指，「目前正值立會暑假休會期間，委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性，可否在恢復二讀之前讓大學管理層作出適當建議，並一併修改不適用的過時條文，讓議員作出圓滿考慮？」

校董會主席同意盡快召開校董會特別會議

他透露，經過星期一非正式的校董會會議中熱烈的討論後，校董會主席同意盡快召開校董會特別會議，讓校董可以就《草案》充分討論，提出意見。

要求召開公聽會

他續指，由於《草案》的改革涉及不同持份者，影響不同成員組別，促請委員會召開公聽會，讓關注中大校董會改組的持份者發表意見。他建議，邀請中大校董會主席查逸超、校董會副主席兼檢討大學校董會規模及成員組織專責小組主席陳德霖、2016年中大檢討大學校董會規模及成員組織專責小組主席殷巧兒女士、中大管理層成員、中大校友評議會代表等出席公聽會發表意見，讓《草案》能充分反映大學成員的聲音。

批評提出草案的三名議員漠視校董會意見

他在信中批評，張宇人等三位身兼中大校董的立法會議員提出的《草案》，在未經知會校董會的情況下刊憲，校董會從未有機會正式檢視草案內容。而該草案的內容與專責小組)向校董會提交的報告內容不符，根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見。

另外，楊于銘提出建議的改革方案，稱其建議涵蓋精簡架構、向公眾問責、確保院校自主等各方要求，並回應經廣泛諮詢的2016年重組校董會方案。

楊于銘建議的改革方案 (a) 立法會議員在校董會的席位，由目前三席減至二席； (b) 校友評議會代表所佔席位，由目前三席減至二席； (c) 由校監（即行政長官）委任的校董數目，由目前的六人減至三人； (d) 聘任校長及常務副校長的門檻，維持目前的簡單多數，即校董會成員的51%至三分之二

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責任編輯：區綽彥