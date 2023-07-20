袁嘉敏晒身材講明恨拍拖　Candy想念新加坡「尋愛」之旅【多圖】

▲ 袁嘉敏（Candy）講明恨拍拖！

選港姐入行的袁嘉敏（Candy）之前因揭破鍾培生父子的秘密成為全城焦點，引發「鍾袁大戰」後避走法國。她近早前自爆睡覺時胸部位置出現劇痛，並到養和醫院看症及照X-RAY片檢查，她回覆指自己是肺部不適及出現一些新冠後遺症。

轉當KOL的Candy，繼續拍YouTube影片，與網民開心分享生活日常。她在最新的一段片中身穿白色吊帶低胸裙示人，向大家交代近況。

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袁嘉敏自爆單身

Candy騷身材之外，更大騷流利英語，為觀眾帶來視聽享受。在影片起首，Candy指石澳是她喜歡的其中一個地方，並透露自己即將到其他地方旅遊。

她又想念自己到新加坡尋覓另一半的時光，並指自己現時還是單身、想約會，她說：「新加坡是唯一令我感覺任何時候都安全的城市。」

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鍾情淺水灣？

在影片中段，她就表示自己到淺水灣附近的南灣海灘，並打算到那裡看日落。

她說：「這裡是我在香港喜歡的地方之一，但這裏的樓價非常昂貴，因香港是其中一個人口密度高的城市，所以住在豪宅……都是億萬富翁。」

她一直拍片記錄她徒步至南灣海灘的畫面，可惜她成功到達後只是坐在沙灘上吃食物，似乎未有趁機拍下泳衣照。

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