【居屋2023】62折居屋及白居二7月31日申請　今年第四季攪珠

▲ 今期居屋7月31日起接受申請。（資料圖片）

房委會今日（20日）宣布，今期居屋及白居二將於7月31日至8月14日接受申請，為期兩星期；定於今年第四季攪珠。

今期居屋推售6個新項目，共9,154伙，包括安達臣安楹苑1,140伙、安樺苑990伙、安麗苑1,380伙；啟德啟悅苑2,046伙；元朗朗天苑3,080伙、屯門兆翠苑518伙，折扣是市值62折，售價149萬元至494萬元。

而且還會推出4個屋苑貨尾至少50伙，包括馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑和沙田愉德苑。

另外因應租置公屋的回收單位，已落實恆常化出售，房委會將於揀樓期前3個月，落實最終出售單位數量及詳細單位名單，供居屋綠表申請者認購。

白居二恆常化觸礁？

就「白居二2023」而言，房委會資助房屋小組考慮到「白居二」配額需求、配額使用率，以及避免為第二市場居屋單位的價格帶來不必要上行壓力，決定把「白居二」配額維持在4,500個，家庭與一人申請者配額比例維持在9：1。



「白居二」將與居屋計劃一併推出，兩項計劃繼續使用同一份申請表。申請者可選擇申請居屋、「白居二」或同時選擇兩者。兩項計劃會分別進行攪珠，以決定「居屋2023」選樓優先次序和「白居二」配額分配。

「居屋2023」的申請費為270元，「白居二2023」的申請費為230元；同時申請兩者則為500元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組