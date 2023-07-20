【紅隧易通行】下周日起紅隧實施「易通行」　收費通道減至4條行車線取消人手收費

▲ 在「易通行」實施首階段，現時平均每日收到20萬架次的隧道費，整體運作大致順利。（黃傑偉攝）

紅磡海底隧道將於7月23日（星期日）上午5時起實施「易通行」，運輸署署長羅淑佩等官員今日（20日）下午舉行簡報會交代相關安排。

羅淑佩表示，在「易通行」實施首階段，現時平均每日收到20萬架次的隧道費，整體運作大致順利。

在第二階段，由7月23日上午5時起，紅磡海底隧道亦將實施「易通行」。在8月內，當局亦會在其餘2條過海隧道，即西區海底隧道及東區海底隧道實施「易通行」，確實日期會在稍後公布。

首席運輸主任（管理）何均衡表示，截至昨日（19日），已有97%車輛獲發車輛貼，當中有65%已設定自動繳費方式。

何均衡續指，「易通行」第二階段準備工作主要有3個重點。首先，因紅隧是最繁忙的隧道，平均每日處理約11萬架次車流量，故「易通行」系統亦已於過去1個月內不斷進行提升，加大容量及處理能力，現系統已能處理每小時15萬架次的車流量，是4條隧道最繁忙1小時車流量，即2.2萬架次的6.8倍，足以應付紅隧車流量。

此外，紅隧對不同車種收取不同費用，系統會偵側車輛貼及車牌號碼，並按照車輛登記的車種收取隧道費。當局已對系統進行多次測試，能準確收取不同車種的隧道費。

紅隧的收費感應器被安裝於紅隧近九龍出入口現有管道的天花結構上，隧道出口道路兩旁有交通標誌，通知駕駛人士進入易通行收費區域。當局亦在紅隧收費區內額外加裝鏡頭，每個方向共有3個鏡頭，較其他隧道的2個鏡頭多。當局又調較後端的系統程式，兼容額額外鏡頭運作，提升系統在偵側車輛貼及車牌號碼的能力。

總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，現時紅隧往九龍方向的收費廣場共有8條收費通道，當中3條是自動繳費，另外5條則是人手收費。在實施易通行後，所有人手收費或自動繳費通道將會被取消，收費廣場行車線將會減少至4條。而現時慢線的巴士專線安排將會保持不變。

至於往香港方向的收費廣場，現時同樣有8條收費通道，包括4條是自動繳費通道，以及4條人手通道。在易通行實施後，收費廣場就會減少至4條行車線。

臨時交通安排將在7月23日凌晨1時許分階段實施，凌晨4時前，紅磡海底隧道來回方向管道將會維持各2條行車線。隧道收費廣場將會分階段封閉部分行車線。來回方向至少保留各5條消費通道。在當日凌晨4時至5時，紅磡海底隧道來回方向，及所有進入海底隧道的支路入口，將會全線封閉一小時。

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記者：黃穎津