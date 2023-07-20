【澄清觀點】牙醫涉集資炒舖脫罪　律政司上訴申澄清法律議題

▲ 律政司今就2016年一宗牙醫涉集資炒舖脫罪案件提出上訴。（資料圖片）

牙醫涉透過公司向多名投資者集資買賣16個舖位獲利逾3,000萬元，並收取逾200萬元顧問費，早前被證監會檢控，於2016年經審訊後，被裁定經營受規管活動業務等罪名不成立。律政司今（20日）以案件呈述形式提出上訴，要求上訴庭澄清有關法律議題，並不影響無罪裁決。上訴庭聽取陳詞後，押後於半年內頒布書面判決。

申請人律政司，答辯人為IPFUND Asset Management Limited及冼仲彥，被控於2011年2月至12月，經營某類受規管活動的業務及顯示經營某類受規管活動的業務等共4罪。控方指被告於不足1年內買賣16個商舖，投資者獲利逾3,000萬元

案件於2015年在區域法院開審，由時任區域法院法官陳仲衡主審，經審訊後法官裁定兩答辯人均罪名不成立。法官當時裁決時指，持有涉案物業的公司IPFUND是《證券及期貨條例》所指的私人公司。根據條例，證券是指在集體投資計劃中的權益，但不包括私人公司股份，即投資項目不是證券交易不屬於《證券及期貨條例》指的受規管業務。

律政司今以案件呈述形式向上訴庭申請上訴，要求上訴庭裁定原審法官所作出的裁斷是否正確，包括原審法官裁定購買涉案16項物業的空殼公司均屬《證券及期貨條例》的譯義中所指的私人公司；有關物業投資者購入投資計劃中的權益屬空殼公司股份；空殼公司的股份屬條例所豁免的「私人公司股份」；IPFUND以經營業務方式營辦涉案投資計劃，計劃屬私人公司豁免，投資者於空殼公司的股份不屬於集體投資計劃中的權益；IPFUND營辦的投資項目不屬條例所指證劵交易及裁定名被告罪名不成立。

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記者：林育慧