雲浩影未出道前已獲基仔邀合唱　古巨基：我哋每年只做一件事

古巨基「I Really Love To Sing」音樂企劃來到第8炮，這次對象是於選秀節目中成功彈出的樂壇女新人雲浩影（Cloud），合作歌曲則是收錄於1995年基仔《其實我…我…我》大碟內的《順風車》。

基仔透露這次二人的合作，從聯絡到錄音到拍MV，歷時3年，絕對是「大project」：「由前年我哋聯絡通電話，到舊年錄音，到今年拍mv，我哋每年只做一件事，歷時好耐、製作精良。」

而Cloud笑說青春有限：「女仔嘅3年係好珍貴，哈哈，所以你都係由細睇住我大𠻹呀。」基仔聞言立即道謝：「多謝，多謝咁珍貴嘅呢3年。」

顛覆既有感覺

至於揀選《順風車》，基仔表示跟舒文聽了很多首自己以往的作品後，認為《順風車》在編曲上可以讓Cloud呈現一種新的聲線，「因為Cloud俾人嘅印象溫柔、斯文，我哋想有啲調番轉，顛覆大家對你既有嘅一個感覺。」

Cloud聞言亦表示有聽過舒文提及：「想試吓用我把聲去演繹壞壞地嘅歌係會點樣呢？」基仔謂錄音期間，對Cloud有更深的認識，例如發現她喜歡看戰爭片，又大讚她唱功紮實：「我對佢嘅演唱係非常之有信心，每一take都交足功課，唱就真係唔駛講，好穏定、好好。」

對於基仔仍然記得自己喜歡看戰爭片，Cloud大為驚喜：「你記得？上年啦，好耐之前。」基仔即謂：「我梗係記得啦！好surprise你嘅外形俾我感覺，估唔到你鍾意睇一啲硬淨、咁男人嘅戲。所以今次錄音之後認識多咗Cloud嘅另一面。」

自爆是《還珠格格》粉絲

Cloud亦乘機分享未出道便收到古Sir邀請合作的感受：「首先一定係好開心、好興奮。我嗰陣時應該喺睡房同古sir通電話，我仲即刻同媽咪講：『媽咪！係古！巨！基！呀！』之後我迫古sir同媽咪say hello。」

她自爆是電視劇《還珠格格》及《情深深雨濛濛》fans，更是自己的「愛情啟蒙劇」：「係一個好興奮嘅事嚟嘅，我仲好記得片頭有個跳橋嗰幕令到我好傷心，啲愛情觀念就係睇呢兩部劇入晒腦。」

透過這次合作，Cloud坦言對基仔加深認識，不再是劇中的「何書桓：「知道咗佢唱歌嘅少少竅門，獲益良多，同埋認識到佢一絲不苟嘅一面。」

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基仔特別演出包租公

而基仔隨即自嘲：「我好奄尖呀嘛？你用個成語幾靚喎。」Cloud解說：「係好認真、好有執着，好有要求嘅一個人，我自己都鍾意喺音樂上雕琢、『磨』好耐嘅，所以好開心有舒老闆同古sir一齊同我癲，一齊去做呢個project。」

MV方面，基仔秉承過往作風，是一個特別的演出：「我飾演包租公，我嘅出現就係喺個單位見到唔同嘅租客，一個來一個走、一個來一個走，睇到佢哋嘅故事。所以我戲份唔係好多，因為裏面牽涉到愛情戲，我覺得交俾你哋去演繹係最好。」