【英勇救孩】天花板突倒塌千鈞一髮察覺有異　機警媽成功帶4孩避過死神

▲ 天花板倒塌，機警媽千鈞一髮察覺有異，成功帶4孩避過死神。

媽媽真偉大，一名來自柬埔寨的四孩之母斯蕾(Pip Srey)，及時意識到家中天花板有異樣，成功在天花板倒塌前一秒帶四孩逃生。

綜合外媒報導，當時，斯蕾剛下班回家不久，在客廳照顧四個小孩，大兒子和大女兒在一旁玩耍，另一名女兒坐在學行車上，而斯蕾則抱著最小的孩子，她突然聽到破裂的聲響。

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斯蕾機警地意識到是天花板出現問題，抱著手中孩子下意識地拔腿就跑，兩個年紀較長的孩子隨她一起向外跑。但是，斯蕾轉頭一看，發現小女兒仍在學行車上，她迅速折返，伸手拉走學行車。

就在斯蕾拉走學行車的瞬間，整個客廳的天花板突然坍塌下來，碎片幾乎覆蓋整個客廳，幸好沒有造成人命傷亡。維修公司表示是因施工品質不佳，以及近期連日暴雨損害了建築結構，而涉事單位沒有做好防水措施，大雨讓天花板不堪重負，最終引起意外發生。

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責任編輯︰王明芳