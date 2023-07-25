【醫者仁心】3年義診逾700病童近年中無休　黃天賜助腦麻28年女生重新站起來

▲ 3年義診逾700病童近年中無休，黃天賜助腦麻28年女生重新站起來。

現年67歲的中醫師黃天賜為黃道益之子，自小因父親經營涼茶舖而接觸中藥。最初他受武俠片、功夫片等影響，激發對點穴、氣功的興趣，於70年代開始跟隨父親學習中醫。1974年左右，黃醫師離開香港到加拿大生活，受父親鼓勵學習針灸，並開始認真學習中醫課程。

▲ 黃天賜醫師在2019年成立「天使行動」，開展為香港腦疾病兒童提供中醫治療服務活動。（黃昕桐攝）

1985年，黃醫師決定回國，並在回國前學習了市場管理，以推廣自己研創的健絡通藥油和經營「醫道惠民」醫館。因1994年曾接觸到腦疾病兒童，黃醫師於2019年成立「天使行動」，開展為香港腦疾病兒童提供中醫治療服務的活動，服務群組為由0歲至30歲的大小朋友。目前，黃醫師透過該活動幫助逾700名腦疾病兒童，更助患腦麻痹30年的女生重新站起來。

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近年中無休為腦疾病「小天使」義診

黃天賜醫師接受TOPick訪問時表示，1994年他和一群熱心的香港朋友探訪内地的福利院，接觸到一些患有腦麻痹或者是「五遲五軟」（伴肢體弱能的群組）的小朋友，從而啓發他對如何幫助更多殘疾兒童、改善小朋友健康水平的思考，也因此一直掛之於心。2019年成立「天使行動」，黃醫師終於實現可以服務腦疾病兒童的夢想。據統計，從2019年10月開始至今年5月，「天使行動」已服務共749位腦疾病兒童，4年間服務人次超過2萬。

▲ 1985年，黃醫師決定回國經營「醫道惠民」醫館。（黃昕桐攝）

他分享其中一個案例指，一名28歲的女生麗鳳，在出生1周後因發高燒住進深切治療部3周，並被診斷爲大腦麻痹症，然後出現肢體緊硬、肌張力高、活動能力低、進食困難等症狀。

從兒時起，麗鳳就一直坐著輪椅，並長期住在院舍，到16歲時出現脊柱側彎，更加重到100度，手腳全都蜷縮起來，「就像一個結實的球體」。亦因為脊柱側彎，胸骨開始插入盆腔，壓迫內臟，造成生命危險。同時又因不能進食，麗鳳的體重只有23kg（約50磅），甚至曾因過瘦而入院、感染肺炎，留下很多後遺症。

不過因為沒做過手術、沒有依賴藥物，麗鳳的病情反而在新冠疫情期間有了很大突破，這令黃醫師也感到十分驚訝。

因為疫情期間院舍要求所有的小朋友回家，我就教她爸爸做一些很簡單的運動，比如「愛心擁抱」。拿一個枕頭互相面對面擁抱，然後像跳舞一樣左右搖晃，讓她離地。慢慢她的腰骨就變好了一點，3個月左右就把她拉長了約12cm，脊柱側彎就由100度變到現在的30多度。再加上我幫她針灸以放鬆她腹部的筋膜，因此脾胃也變好。

▲ 麗鳳16歲時出現脊柱側彎，更加重到100度，手腳全都蜷縮起來。（受訪者提供）

而最近，黃醫師為麗鳳進行了可以改善睡眠的安神針後，有了很大的進步。因為她的雙脚長期彎曲，所以無法下地行走，某日在進行家居護理功能鍛鍊時，麗鳳竟然可自行站立約10秒，甚至最近有想走路的欲望，雙腿開始晃動，手部也放鬆了許多。她的爸爸表示，「這是從來沒有想過的」，黃醫師亦强調，運動以及家人的照顧很重要。

因為麗鳳的進步，我覺得我只是幫到了一點。我經常説，病人是我們的老師，我們做了什麽事情，他會告訴我們做的對不對。如果是做得好的，就會繼續下去，並且運用到其他小朋友身上，我就是這樣學習成長的。

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近日，黃醫師還為天瑜進行了義診。本港7歲女童周天瑜，因3年前患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人。黃醫師從5月開始為天瑜進行中醫治療，在第二次義診時天瑜更實現了3年來首次眨眼。同時，經過大約1個月的中西結合治療，目前天瑜的身體狀況已大有改善，身體各項指數亦漸趨正常。

▲ 黃醫師從5月開始為天瑜進行中醫治療，在第二次義診時天瑜更實現3年來首次眨眼。（圖攝自FB群組）

從今年6月開始，黃醫師又到「基督教正生書院」進行義診，當中的經歷也讓他獲益良多。正生書院裡有許多思覺失調、長期依賴藥物的小朋友，他嘗試透過改善睡眠、安神的治療方法來為他們進行治理。進行了約3個星期的治療後，有9位情緒波動較大的患者，其情緒和睡眠都得到了很大的改善。

原本有最大情緒的2位都有很大的改善，這是我聽到最開心的事。

照顧者的幫助很重要

除了服務腦疾病兒童，黃醫師還不忘顧及到照顧者的心理和身體健康。因為小時候曾因感冒病菌進到心臟，導致他住院兩年，期間見到母親每天都辛苦地照料自己，所以也讓他體會到了家長的壓力。考慮到家長平日需要送小朋友上學，除了公眾假期，「醫道惠民」醫館幾乎每天都會營業。

一年365日，除了公衆假期，只要我們開門，就會服務他們（腦疾病兒童）。

在第一次去正生書院義診時，黃醫師更事先與家長進行了會議，告訴家長自己即將進行怎樣的治療，與家長多進行溝通，以了解家長想要得到最大的目的是什麽。

和家長的溝通、教育很重要，當家長可以成為我醫療上的拍檔，這是很重要的。

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記者：何沛怡