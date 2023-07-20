【書展2023】查毅超發布新書《管理平衡》　回顧半個精彩人生

▲ 查毅超出版《管理平衡》一書，回顧他如何由「廠佬」成為科技人的精彩故事。（受訪者提供）

香港科技園董事局主席、工總主席查毅超著作《管理平衡》，新書發布會昨日（19日）在灣仔會展的香港書展舉行。新書回顧他如何由「廠佬」成為科技人，並藉着分享他待人處事的態度與平衝各方的智慧，啟發年輕一代。

查毅超在新書發布會上表示，希望藉書中經歷，與新一代年輕人分享，能稍微消弭世代間的歧異，互相理解支持。

新書發布會適逢昨日DSE中學文憑試放榜，主持人向查毅超提問，如何在父母期望與個人興趣之間求取平衡？查毅超回應稱，大學選科時，他仍未有打算返港接手家族事業，直至1988年取得學位後，在父親催促下才返港接手家族生意，最初如同許多第二代接班人一樣，受到不少老臣子質疑，他感謝父親在背後全力支持，放手讓他嘗試新領域，最終憑着獨到眼光與技術革新，讓家族企業成為了跨國公司。

求學期間成績平平，但因為對周遭人事觀察入微，經常有古靈精怪想法的人格特質，反而對成就事業有很大幫助，查毅超表示，從小就時常聆聽父執輩對事業發展的種種看法，耳濡目染下也漸漸對這個領域有了些許認識，加上在美國求學過程中，感受最深的是學會自立與平衡，因此對後來的接班也沒有太大排斥，反而學會了在工作與生活各項事務中求取平衡。

近20年的公職生涯與30多年的「廠佬」經歷，讓查毅超對人生有不少感悟。如同他在書中所說，懂得分清「時、勢、 位」，即古語所云「順勢而為，配義以道」，懂得做人的尺度，做到知禮、識趣、知足、識局，能於進退之間正確地處理好人際關係，做事懂得時與勢之間的進退，不貪不戀，不偏不倚，方能做到遊刃有餘，便是查毅超博士遊走商界與公職之間，獲得成功的重要原因。

他並以此與年輕一代共勉，無論做任何事，永遠都要懂得分「莊閒」，不要以為自己是全世界最厲害的人。現實是天外有天，山外有山。他也從不要求孩子一定要考進名牌大學，他認為，個人的資質和水平很重要，凡事不應強求，反而只要打好基礎，前面的路自然好走。

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責任編輯：TOPick港聞組